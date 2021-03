Aprobaron el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años

Lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Se espera el regreso de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas con vacunas Sputnik V.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Mientras se espera la llegada de un nuevo vuelo con vacunas Sputnik V y el cumplimiento del contrato con el laboratorio chino, este jueves se anunció la decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) de autorizar el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años.

Según publicó a través de las redes sociales, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, expuso que el análisis de la Anmat concluyó en que el ensayo de fase 3 arrojó un “perfil de inmunogenicidad, eficacia y seguridad aceptable, sin eventos adversos graves”.

Tras el anuncio, realizado ante la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Vizzotti destacó que con esta autorización “avanzamos en la protección de este grupo de riesgo para nuestro principal objetivo: reducir la mortalidad“.

Puntualmente, explicaron que la inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de “anticuerpos neutralizantes” compatible con el de menores de 59 años. El análisis interino, a su vez, reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

Hasta el momento, el primer millón de dosis de dicha vacuna que llegaron al país estaba siendo aplicada a menores de 60 años dentro de la población objetivo en el cronograma de vacunación, mientras que el resto de las vacunas llegadas -Covishield y Sputnik V- estaban siendo enfocadas en mayores de 60 al ya haber sido autorizadas con anterioridad.

Hoy autorizamos el uso de la vacuna Sinopharm en mayores de 60 años.

En lo que respecta a la vacuna de Sinopharm, según explicó días atrás la propia Vizzotti, se espera por la transferencia de al menos otras tres millones más, según el acuerdo realizado por el gobierno nacional con el laboratorio chino Beijing Institute of Biological Products Co Ltd.