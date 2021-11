ARA San Juan, cuatro años: “Seguimos peleando en varias causas por la verdad”

(Foto: archivo / Qué digital)

En el día en el que se cumplen cuatro años del último contacto establecido con el submarino ARA San Juan, que sería encontrado casi un año después -el 17 de noviembre de 2018- hundido, desde la querella mayoritaria de familiares de los tripulantes en dos de las causas judiciales abiertas, una por el hundimiento en sí y otra por el espionaje ilegal del que fueron víctimas en Mar del Plata, expresaron seguir “peleando en varias causas por la verdad” y afirmaron: “No vamos a parar hasta tener todas las respuestas y a todos los responsables condenados”.

Sin ceremonia ni acto oficial como ocurrió el año pasado en la Base Naval de Mar del Plata, pero sí con un pequeño acto de un grupo de familiares en el nuevo memorial inaugurado hace unas pocas semanas en el ingreso de la Base y una misa que se llevará adelante por la tarde, este lunes se cumplen cuatro años desde el último contacto establecido con el submarino, que sería encontrado casi un año después -el 17 de noviembre de 2018- hundido a 800 metros de profundidad.

En ese marco, la querella mayoritaria de familiares representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias emitió un comunicado titular “cuarto aniversario de la impunidad” en el que cuestionaron el escaso avance de las investigaciones judiciales.

“La herida de cada familia ha dejado de sangrar pero no ha dejado de doler. No fue un accidente, no fue una tragedia. No vamos a parar hasta tener todas las respuestas y a todos los responsables condenados”, expresaron en un tramo del escrito y también plantearon “nunca” haber “creído en la historia oficial”. Así, plantearon seguir y “peleando en varias causas por la verdad”.