Artesanos: “Estamos decepcionados con la gestión de la Secretaría de Cultura”

Le piden a los funcionarios que resuelvan la “saturación” que se presenta en la Diagonal Pueyrredon entre feriantes, vendedores y espectáculos.

En una temporada atípica por la pandemia de coronavirus, las y los artesanos que trabajan en la Feria Central de la Diagonal Pueyrredón le reclaman a las autoridades de la Secretaría de Cultura que resuelva dos problemas que, afirman, atentan con el funcionamiento habitual. Por un lado, exigen igualdad de condiciones para otros feriantes que se ubican en la zona, y por otro señalaron que el corte de tránsito de la intersección de la calle San Martín y Mitre perjudica el trabajo que desarrollan en el paseo.

“Estamos decepcionados con la gestión de la Secretaría de Cultura“, expusieron las y los artesanos de la feria de la Diagonal Pueyrredón luego de que este fin de semana se conociera una carta que fue dirigida a las autoridades municipales en la cual les exigen respuestas concretas.

“Generar un ingreso económico para las 130 familias de artesanos que trabajamos en la Diagonal se está convirtiendo en una verdadera proeza, nos vemos en la necesidad de cuidar nuestra fuente de trabajo que es la única feria 100% artesanal en Mar del Plata”, explicaron en el comunicado.

“Lo que queremos es que la Secretaría de Cultura solucione dos temas: otra feria que no quiere sumarse a la nuestra y que se pone paralela”, denunciaron. Y, por otro lado, piden que se busqué una alternativa al “tapón que armaron en Mitre, con vallado que todas las noches impide que los paseantes lleguen hasta la Diagonal”.

Según graficaron, todas las noches de enero convivieron con vallas en la intersección de la calle San Martín y Mitre. Al corte de tránsito a cargo de personal municipal se sumaron “escenarios, pantallas gigantes, camiones de ONG que recolectan donaciones, colectivos de diferentes fuerzas policiales… siempre oficiando de cierre de la calle San Martín frente a la Catedral, un tapón hacia la Diagonal que impide que los paseantes y potenciales clientes sepan que existe una feria artesanal a unos metros de ahí”, de acuerdo a lo manifestado en la carta.

Cabe recordar que la Feria de Artesanos está instalada en la plazoleta de la Diagonal Pueyrredón hace 35 años y explota la actividad en el marco de las ordenanzas N°13.617 y N°23.633, con sus respectivas reglamentaciones.

En este sentido, la delegada de la feria, Amalia Sesma en una entrevista en “Exijo una explicación” de Radio Residencias (96.5) expuso el reclamo de verse “perjudicados” por la presencia de otros feriantes, manualistas y revendedores de artesanías que se instalan en la zona. “Estamos funcionando en un espacio reducido, a 30 metros la una de la otra”, manifestó.

Por otro lado, Sesma sostuvo que no están en contra de otros feriantes sino que le piden a las autoridades que regulen la actividad como cumplen las y los artesanos fiscalizados y empadronados en el área de la Secretaría de Cultura. “Parece que la Secretaría de Cultura, en sus diferentes versiones, con diferentes funcionarios, pretendiera sacarnos de ahí cuando tenemos dos ordenanzas que nos amparan. Somos los que mantenemos la plaza limpia”, apuntó.

Al mismo tiempo, la referente remarcó que hace 35 años que está emplazada en el lugar la Feria de Artesanos de la Diagonal. A su vez, en la zona tambén funciona de forma regulada la “Feria Social Mitre” que es de artesanos y manualistas. Y sobre la vereda de Mitre, San Martín, Luro e Hipólito Yrigoyen por la mañana se desarrolla la feria de micro emprendedores.

“Ahora se ha sumado una feria de forma paralela que funciona en el mismo horario de nosotros y enfrente. No decimos que esa gente no tiene que trabajar, lo que queremos es que haya algún tipo de regulación como tenemos que cumplir nosotros”, expresó Sesma.

En este sentido la delegada recordó que cuando se instalaron en ese lugar no había ni comercios alrededor. “Hace 35 años no había nada, ese lugar se fue poblando desde que nosotros nos instalamos ahí y dimos batalla para conservar el espacio”, afirmó.

Es importante recordar que desde el 2017 la plazoleta de la Diagonal fue declarada de Interés cultural por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a raíz de la actividad que desempeñan las y los artesanos de la ciudad.

“Nos están perjudicando y somos familias que durante todo el invierno no pudimos trabajar y ahora durante el verano estamos trabajando a decima de máquina”, enfatizó y pidió: “Esperamos que los funcionarios del área den una respuesta y una reunión. Estamos a principios de febrero y estamos muy decepcionados con esta gestión de cultura”.

En esta misma línea, la delegada de la feria de artesanos de la Diagonal aseguró: “No nos están ofreciendo soluciones, no nos han convocado en todo el año, más que una reunión en mayo para decirnos cosas que no se concretaron”. Por último, Sesma insistió que “el conflicto no es con otros artesanos sino con los funcionarios que cobran un sueldo y no cumplen con sus funciones”.

“Es una temporada malísima, realmente no sabemos qué vamos a hacer en el invierno”, concluyó.