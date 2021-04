Artesanos, tras las detenciones en el centro: “Queremos trabajar sin miedo”

Luego de haber denunciado violencia policial, reclamaron por el “derecho a poder trabajar sin miedo” en el centro de la ciudad.

(Fotos: Qué digital)

Un grupo de artesanos y artesanas se manifestó este miércoles en el centro de Mar del Plata para reclamar por el “derecho a poder trabajar sin miedo” luego de haber denunciado que un operativo de la Policía y de Inspección General en el centro, ante de la negativa de uno de ellos a levantar el paño con artesanías y la reacción de dos músicos que estaban en el lugar, terminó con los tres aprehendidos y agredidos durante algunas horas en la comisaría primera.

La protesta -acompañada por organizaciones como “Votamos Luchar”- se inició este miércoles sobre el mediodía en el centro de la ciudad, se concentró frente a la Municipalidad y programó también manifestarse frente a la comisaría primera donde el sábado tres artesanas y artesanos estuvieron demorados durante algunas horas.

“Reclamamos por nuestro derecho de poder trabajar sin miedo a que la policía nos robe, nos golpee y nos amenace”, expresaron.

Días atrás, desde la Asamblea de Trabajadores del Arte y la Cultura denunciaron que el hecho que motivó esta nueva protesta se produjo el sábado cuando los tres estaban en la peatonal, en San Martín y Santa Fe, espacio en el que se habían instalado durante el verano en una oportunidad y a modo de protesta por la falta de regulación municipal.

Allí permanecieron hasta que llegaron inspectores municipales y policías para advertirles de la imposibilidad de estar en el lugar e instaron a uno de ellos a que levantara el paño instalado. Así comenzó una discusión que terminó con las tres personas retenidas hasta la madrugada en la comisaría en condiciones altamente cuestionadas por la organización. “Dos de ellos fueron liberados a las 2 de la mañana, el otro torturado hasta a las 5 am, donde es golpeado en las costillas de tal manera que le cuesta respirar“, denunciaron desde la asamblea.

Una de las artesanas que fue aprehendida, Suyai, expuso que “el sábado fue muy violento porque de una vinieron al choque”. “Mi compañero levantó su paño, no lo dejaban ir, yo intervine para que los dejaran irse con sus cosas, y un policía me corrió, vino un civil y me pegó, y mi amigo junto a otro volvió porque yo empecé a gritar”, contó y remarcó que a cinco cuadras del lugar fueron aprehendidos.

“Yo esta vez ni siquiera estaba trabajando, ni siquiera estaba tocando música. Solo porque estaba ahí y por ser amiga de un artesano y porque me conocen los policías y los inspectores intentaron llevarnos. Me dijeron que ya sabía quién era y que me iban a hacer desaparecer”, denunció la artesana.

“Resistencia a la autoridad” y una contravención en el marco de la Ley 8031/73 reza la carátula de la Policía en el marco de las actuaciones que llevaron adelante el sábado en la zona céntrica. En el parte oficial se detalla que a la hora de identificar a uno de ellos, un hombre de 40 años, “se comportó de manera hostil y reticente” a los efectivos, por lo cual fue aprehendido y demorado hasta la madrugada. Por su parte, también establece que a las otras dos personas que intervinieron ante el operativo policial, “se les labró una contravención”.