Coronavirus: aseguran que la inmunidad de rebaño “no está lejos” en Mar del Plata

Gastón Vargas, el titular de la Región Sanitaria VIII, sostuvo que para mediados de septiembre “habrá un umbral significativo de personas vacunadas en la ciudad”.

El titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, reconoció que, a raíz del plan de vacunación e inmunización contra el coronavirus, Mar del Plata “no está lejos” de alcanzar la inmunidad de rebaño: estima que para mediados de septiembre la ciudad alcance el objetivo de vacunar con la primera dosis a 450 mil personas desde el inicio del operativo.

En diálogo con “Exijo una explicación”, de Radio Residencias (96.5), Vargas sostuvo que uno de los primeros objetivos del plan de vacunación era llegar a aplicar al menos una dosis a 450 mil personas, para de esa manera empezar a experimentar la denominada “inmunidad de rebaño”, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad”.

En detalle, sobre una población aproximada de 540 mil personas mayores de 16 años en la ciudad, hasta este martes ya se habían vacunado más de 435 mil, el 96,6% del objetivo propuesto, de las cuales más de 188 mil completaron el esquema. Cabe aclarar que los porcentajes necesarios para establecer una “inmunización colectiva” difieren según la infección (95% en sarampión, 80% en poliomielitis), y en el caso de la covid-19 no está claro cuál es el porcentaje necesario según la OMS.

La confianza en llegar a ese objetivo en dos semanas, según explicó, se basa en que alrededor de 1.500 personas llegan diariamente hasta las postas itinerantes y a los vacunatorios fijos para aplicarse la primera dosis y que hay miles de adolescentes marplatenses sin factores de riesgo que ya se inscribieron para recibir su turno y que en las próximas semanas comenzarán a vacunarlos con la llegada de la vacuna Pfizer.

“No estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño. Nosotros estimamos por lo que nos planteamos al principio, de que si llegamos a 450 mil personas vacunadas íbamos a estar en un umbral significativo e íbamos a poder empezar a hablar de inmunidad comunitaria”, expresó el titular de la Región Sanitaria VIII.

No obstante, una de las cuestiones a analizar tiene que ver con la cantidad de población que habita en el Partido de General Pueyrredon, ante la falta de datos actualizados. En cuanto a ello, el titular de la Región expresó que no se basan en los datos del último censo realizado en octubre del 2010, sino en el padrón electoral. “Nosotros tomamos como ejemplo el padrón electoral, que toma a mayores de 16 años y da 540 mil personas”, sostuvo.

En relación a este próximo objetivo de vacunación, y ante una posible circulación comunitaria de la variante Delta en la provincia de Buenos Aires, cepa mucho más contagiosa y grave, Vargas se mostró optimista: “Obviamente el resultado de cara a una posible circulación comunitaria de la variante Delta nos dejaría muchísimo mejor posicionados“.

Acerca de las personas que aún no se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, Vargas comentó que “la mayoría no lo hace por cuestiones laborales”, y dijo que las postas itinerantes que se acercan a los distintos barrios de la ciudad ayudan a que continúe el ritmo de vacunación para las personas que aún no se aplicaron ninguna dosis de la vacuna. Además de las 1.500 personas que se acercan diariamente a los vacunatorios a recibir la primera dosis, aseguró que en promedio se aplican por día 4.500 segundas dosis.