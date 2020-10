Aseguran que los Precios máximos no se cumplen en los barrios de Mar del Plata

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana lanzó un relevamiento en comercios de cercanía de Mar del Plata y Batán. Detectó alimentos esenciales entre un 7 y un 12% más caros.

En medio de un presente social más que delicado en Mar del Plata, agudizado por la pandemia y evidenciado en los últimos índices del Indec, un relevamiento en los barrios detectó que los “Precios máximos” establecidos por el gobierno nacional para insumos básicos no se cumplen en alimentos de primera necesidad que están a la venta en comercios de cercanía.

El relevamiento estuvo a cargo del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) y se realizó a lo largo del mes de septiembre en 118 comercios de cercanía barriales. Puntualmente, corroboraron los precios de 19 productos considerados esenciales.

En el informe se destaca que en esos comercios de cercanía, que por la vigencia de la cuarentena y el temor a contagiarse son la primera opción en los barrios de la ciudad, hay alimentos como la harina, la leche y el azúcar que se venden a un 7 y 12% más caros que lo que establecido por el listado de Precios máximos, en vigencia al menos hasta el 31 de octubre.

Por ejemplo, en el relevamiento se encontraron con que el kilo de harina de trigo presenta un precio promedio de 45 pesos en los comercios de cercanía barriales, cuando en el listado del programa se establece como precio máximo 40,56 pesos: es decir, presentan al menos un 11% de incremento.

La leche, por otro lado, se consigue con un precio promedio de 55 pesos cuando su valor máximo debe ser de $51,50, mientras que el azúcar, con un precio máximo establecido de $53,56, se consigue en promedio a 60 pesos en los barrios, con un sobreprecio del 12%.

“Nos interesa poder medir la accesibilidad de los sectores populares a productos que son básicos en el consumo familiar, más aún en este momento de grandes dificultades por la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, indicó al respecto el abogado Rodrigo Blanco, director del Instituto.

Con el lanzamiento de este relevamiento, el objetivo del Isepci es medir de ahora en más la variación intermensual de los productos relevados el mes pasado para medir a su vez la accesibilidad y el cumplimiento de los Precios máximos en los sectores más vulnerables.

Ante este primer diagnóstico, si bien destacó las medidas tomadas por el gobierno para paliar la situación de los sectores vulnerables, incumplimientos como estos hacen notar que “fueron y son insuficientes” y rechazó la posibilidad de que el traspaso de recursos a los sectores vulnerables como el Ingreso Familiar de Emergencia sufra recortes: “Estas condiciones que hablan de un contexto muy desfavorable, no debe ser excusa para que el gobierno no tome nota de que no sólo hay más pobres en el país, sino que el hambre no dejó de avanzar en los últimos meses”.