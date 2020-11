Atento: los trabajadores frenaron un recorte salarial del call center multinacional

En Mar del Plata, los empleados perciben mayores ingresos que en el resto del país, pero les liquidaron menos de lo que les corresponde.

(Foto: archivo / Qué digital)

El estado de alerta comenzó tras la liquidación del sueldo, cuando las y los trabajadores del call center multinacional Atento percibieron menos de lo que les correspondía, ya que por un convenio de trabajo cobran un porcentaje más que en otras partes del país. Desde la empresa hablaron de un “error administrativo” y luego de la intervención del Sindicato de Empleados de Comercio, finalmente los trabajadores y trabajadoras pudieron frenar el recorte salarial que iba afectar a unas 300 personas.

En plena pandemia por el coronavirus, días atrás trabajadores y trabajadoras del call center Atento de Mar del Plata notaron que en la liquidación de sus sueldos iban a cobrar mucho menos de lo habitual.

En consecuencia, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) iniciaron acciones para frenar esta situación y lograr que los empleados percibieran los salarios correspondientes. “El problema en Mar del Plata es que hay un acuerdo que tiene más de 20 años donde los trabajadores cobran un adicional de dinero que supera el 30% de lo que cobran el resto en el país”, explicó Dario Zunda en diálogo con Qué digital.

En este sentido, el secretario gremial sostuvo que “hay un constante ataque de Atento a los trabajadores por la cuestión salarial, porque al ser una multinacional no avalan que haya diferencias salariales en las distintas filiales”.

El conflicto, esta vez, tuvo lugar al momento de realizarse la liquidación de los sueldos ya que los más de 300 trabajadores “se encontraron con que la empresa arbitrariamente les bajaba los sueldos”. Las autoridades de la firma a nivel nacional hablaron de un “error administrativo”, pero desde el sindicato lo descartaron y comenzaron a analizar qué medidas adoptar para reclamar.

En ese marco, desde el gremio se declararon en estado de alerta y concretaron una reunión virtual con las y los trabajadores de Mar del Plata para pensar las distintas formas de reclamo, como por ejemplo, que quienes se desempeñan en el call center se desconectaran en el horario de trabajo.

Como forma de visibilizar el reclamo tenían pensado también convocar a las puertas de Atento, pero dada la situación epidemiológica optaron por el formato virtual y cuatro horas después de iniciado el reclamo las autoridades nacionales de la empresa les dieron la razón y anunciaron que iban a retroceder con la medida.

“El problema está solucionado porque no le van a tocar los sueldos a la gente, algo que bajo ningún punto de vista vamos a permitir, porque no corresponde”, concluyó Zunda, quien de todas formas aseguró que si bien en esta oportunidad no hizo falta, no descartan acudir al Ministerio de Trabajo en caso de que vuelva a repetirse la situación.