¿Bajada de bandera a $150?: afirman que la rentabilidad de taxis “bajó al mínimo”

Taxistas sostienen que, de no actualizarse las tarifas, “el servicio va a caer en calidad”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante la presentación de un nuevo pedido de aumento de las tarifas en orden del 53%, taxistas y remises argumentaron que la rentabilidad de la actividad “bajó al mínimo” en los últimos meses y que, de no actualizarse los valores, “el servicio va a caer en calidad”.

Este miércoles se dio a conocer que taxistas y remises formalizaron un pedido de aumento en el Concejo Deliberante que consta en llevar la bajada de bandera a 150 pesos en el mes de diciembre, con una ficha que llegaría a los 10 pesos por cada 160 metros de recorrido.

Puntualmente, el aumento desdoblado en orden del 53% consta de un primer incremento de 23% a aplicar antes del 1 de octubre, con lo cual la bajada de bandera pasaría de los valores actuales de $97,5 y $6,50 a $120 y $8 pesos, respectivamente. El segundo y mencionado aumento, de aprobarse, entraría en vigencia el 20 de diciembre.

Frente a esta presentación, el principal argumento fue la suba en la estructura de costos de la actividad -sostienen, en orden del 52%- y desde la Sociedad de Conductores de Taxis manifestaron que en consecuencia, “la rentabilidad ha bajado a un mínimo que hace muy difícil el mantenimiento de nuestras unidades. De seguir por este camino, lo único que vamos a lograr es una baja en la calidad del servicio que prestamos taxistas y remiseros”, aseguró su titular, Raúl Vicente.

En ese sentido, Vicente exclamó que, frente a la inflación interanual del 46% y el aumento obtenido hasta el momento entre 2020 y 2021 del 30%, el sector perdió “un 15% de rentabilidad”, aunque sostiene que lo hicieron adrede “porque esto permitía que mucha gente que tenía que trasladarse pueda tomar nuestros servicios por tener valores muy accesibles y con ello desalentar la utilización de los colectivos en la pandemia”.

En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo del sector, ejemplificó con la suba de autos “0 kilómetro”, particularmente en uno de los más utilizados por taxis y remises como el Renault Logan.

“Ese vehículo que no ha cambiado de modelos, en agosto del 2020 valía 1.100.000 pesos y en agosto de este año vale 2.000.000, es decir, el mismo auto aumentó un 80% su valor, y sabemos que el aumento del 0 kilómetro siempre tracciona el aumento de los usados, por lo menos de los seminuevos que son los que tendemos a obtener para mantener una flota de nivel. Si no se corrige esta baja rentabilidad, el servicio va a caer en calidad y eso es lo que no queremos“, aseguró.