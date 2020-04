¿Barbijos o tapabocas?: aclaraciones de especialistas sobre la efectividad de su uso

Luciana Barbini, investigadora del Conicet, explica las diferencias y la correcta utilización de los métodos de prevención ante el avance del coronavirus.

(Foto: ilustrativa/ Qué digital)

Desde que se declaró la pandemia por el Covid-19, el uso de barbijos se instaló como uno de los métodos para prevenir la trasmisión del coronavirus. Al tratarse de una situación dinámica, la información se multiplica pero también se genera confusión. Es por eso que científicos del Conicet realizaron un informe para explicar sobre el uso correcto de tapabocas o barbijos caseros.

En los últimos días surgieron muchos tutoriales y notas relacionadas con el uso de barbijo. Los expertos plantean diversos puntos de vista, aunque muchas veces no queda claro si las personas que no tengan Covid-19 deben o no usar barbijo. Ante un escenario tan dinámico, surge el interrogante: ¿Debemos usar barbijo? En este sentido, Luciana Barbini, especialista en el tema acerca respuestas concretas y claras al respecto.

Según la investigadora del Conicet el objetivo principal de usar tapaboca o barbijo casero es “proteger a los demás de las gotículas respiratorias que generamos, y de esa manera minimizar la posibilidad de transmisión”.

Luciana Barbini es investigadora adjunta del Conicet, profesora de Microbiología Clínica y Virología Básica del Departamento de Química y Bioquímica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y es miembro de la Sociedad Argentina de Virología. En diálogo con este medio, explica la diferencia entre los diferentes dispositivos, su correcto uso y las recomendaciones más allá del uso del barbijo en el marco de la pandemia a nivel mundial.

– Hay tutoriales y estudios sobre la fabricación y uso de barbijos caseros llamados tapabocas ¿Es recomendable su uso?

-Sí, la recomendación para las personas sanas es el uso de “tapabocas” caseros, los cuales tapan la boca y la nariz. Al usarlo en lugares públicos se protege a las otras personas porque previene la transmisión de las gotículas que se generan al hablar, toser o estornudar, las cuales pueden contener partículas virales infectivas. Es fundamental tener en cuenta este aspecto, dado que existe un número importante de personas infectadas con el SARS CoV-2 que son asintomáticas y que pueden igualmente trasmitir el virus. En este sentido se deber tener especial cuidado en evitar la transmisión en los grupos más vulnerables (mayores de 60 años, pacientes con co-morbilidades).

Cabe resaltar que el uso de tapabocas no reemplaza las otras medidas de prevención, como el fundamental lavado de manos, estornudar en el codo, el distanciamiento de un metro y medio, entre otros. Los tapabocas caseros pueden ser elaborados con varias capas de telas de algodón (de un pañuelo o una remera), un papel tipo filtro y banditas elásticas. Deben ser personales y lavarse todos los días con agua y jabón. Existen muchos tutoriales con las indicaciones acerca de cómo realizarlos y utilizarlos.

-¿Es efectivo el uso de barbijos en personas sanas?

-No se recomiendan los barbijos en personas sanas. Los barbijos profesionales, como por ejemplo el N95, son un insumo médico y por lo tanto su uso debe estar reservado para los pacientes infectados o con sintomatología respiratoria y para el personal de salud que los asiste. Si todo el mundo sale a comprar este tipo de barbijos puede llevar a la disminución de este recurso, lo que genera la desprotección de los profesionales.

-¿Usar barbijo puede generar efectos contraproducentes?

-Sí, el mal uso del barbijo profesional puede tener efectos contraproducentes. Principalmente, la escasez puede generar falta de disponibilidad para las personas que realmente lo necesiten y en las cuales está indicado su uso. Además, el barbijo debe colocarse, usarse, retirarse y descartarse de manera adecuada. No todas las personas conocen estos aspectos y corren el riesgo de no hacerlo correctamente.

– ¿Qué recomendación les darías a los y las marplatenses en esta circunstancia?

-Hay ciudades y provincias en donde ya es obligatorio el uso del tapaboca para minimizar los riesgos de transmisión. El no uso implica la penalización con multas. Estas medidas son importantes especialmente en lugares en donde hay circulación local del virus.

En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mar del Plata hasta ahora se hizo la recomendación de uso y actualmente se está analizando la posibilidad de decretar su obligatoriedad. Les diría a los y las marplatenses que fundamentalmente se queden en sus casas, que nos cuidemos entre todos. Si eventualmente no tienen más opción que salir, les recomendaría que se armen un tapabocas casero y que lo utilicen cuando tengan que asistir a los lugares públicos permitidos (supermercados, bancos, farmacias, cajeros), donde podrían estar en contacto con otras personas. El objetivo principal de su uso es proteger a los demás de las gotículas respiratorias que generamos, y de esa manera minimizar la posibilidad de transmisión.

Al respecto, cabe mencionar que si bien la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud desaconsejan el uso de barbijos en personas sanas, algunas ciudades ya establecieron su uso obligatorio para lugares públicos y la Provincia de Buenos Aires trabaja en un decreto que podría tener implicancia en Mar del Plata.