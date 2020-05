Basural: a la espera de respuestas del Ceamse, levantan el corte y hay recolección de residuos

Esperarán dos días para que la empresa dé una respuesta a las y los recuperadores. De lo contrario, volverán a protestar en el predio de disposición final.

Las y los recuperadores decidieron levantar por la noche el corte que iniciaron este martes en el predio de disposición final luego de la intervención de autoridades municipales, quienes se comprometieron ante los manifestantes a que en dos días venga personal idóneo del Ceamse a brindarles respuestas sobre el acuerdo firmado días atrás. En consecuencia, habrá recolección de residuos en Mar del Plata y Batán.

Tras la intervención de la Municipalidad, quien apostó a que altos directivos de la empresa que concesiona el predio desde 2018 se hagan presentes en la ciudad para dejar en claro y efectivizar las condiciones de acuerdo por el funcionamiento del basural -y los recuperadores que dependen de él- en medio de la cuarentena.

“Vinieron con un papel a firmar que un encargado del Ceamse de Buenos Aires se compromete a venir en dos días a Mar del Plata a tratar con nosotros. La gente que tienen acá ellos no vinieron a dar la cara. Con ese papel firmado levantamos el acampe, dejamos volcar la basura. Más pisoteados no podemos estar. Más gestos de buena voluntad no podemos dar tampoco”, expuso Martín Romero, uno de los manifestantes, en diálogo con Qué digital.

Cabe recordar que el conflicto de los centenares de familias que acuden a diario al basural a buscar su sustento se retomó este martes tras un proceso de semanas que tuvo como principal apuntado al gobierno municipal por la excepción de la actividad de la cuarentena, elaboración del protocolo de ingreso, la distribución de elementos de higiene y pago de un subsidio que les permita suplantar la falta de ingresos por no ingresar o, en consecuencia, saber dónde está el porcentaje de la tasa Girsu destinado a su contención.

No obstante, en el marco de la reapertura del predio a los recuperadores de este martes, se encontraron con que el Ceamse incumplió su parte del acuerdo al no dejar a disposición la basura para encontrar allí su sustento y estalló un nuevo capítulo de conflicto con un nuevo bloqueo.