Basural: a la espera de respuestas del Ceamse, sigue el corte y se interrumpe la recolección

Continúa el nuevo bloqueo de recuperadores a la espera de una reunión con autoridades de la empresa por el cumplimiento del acuerdo firmado para acceder a la basura.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Nuevamente la recolección de residuos en Mar del Plata y Batán estará interrumpida este jueves por la noche al no poder descargar los camiones producto del bloqueo de los recuperadores. Desde las primeras horas del día permanecen en el lugar a la espera de una reunión con las autoridades del Ceamse para el efectivo cumplimiento de las condiciones del acuerdo firmado para el ingreso de las familias y el tratamiento de la basura. Además, denuncian “aprietes” por sostener estas medidas de manera intermitente hace semanas.

Desde la mañana, las y los recuperadores que desde esta semana pudieron volver a ingresar al predio de disposición final de residuos para buscar su sustento diario a pesar de la cuarentena y la emergencia sanitaria vigente, permanecen en el ingreso e impidiendo el ingreso de los vehículos para efectuar la descarga.

Lo que reclaman, ya sin apuntar directamente a la Municipalidad, es que el Ceamse cumpla con su parte del acuerdo que implica, entre otras cosas, permitir a las familias el acceso a la basura que descargan para poder separar lo que pueda servirles para subsistir.

Para ello, exigen que altos directivos de la empresa se hagan presentes en Mar del Plata, ya que descreen de las personas encargadas a nivel local de la firma que concesiona el predio ubicado en la avenida Antártida Argentina.

“Los camiones no están descargando, nosotros estamos acampando y mientras que Ceamse no venga acá a firmar con nosotros y saque a la gente inoperante que tiene, nosotros no vamos a levantar“, expuso Martín Romero, uno de los referentes de las familias, en diálogo con Qué digital..

Asimismo, también denunció que recibió “aprietes” desde un auto que se cruzó en la calle: “No importa cuánto nos aprieten en las calles, nosotros reclamamos trabajo y creemos que es lo justo. Tenemos más hambre que ayer y más cuentas, pero vamos a seguir de pie”, sostuvo.