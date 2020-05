Basural: el reclamo y las cartas al intendente de recicladores que necesitan trabajar

Hace dos semanas esperan que las autoridades evalúen su propuesta y les respondan. Hay 500 familias que dependen de la actividad para sobrevivir.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Tras 45 días de cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, diversos sectores atraviesan problemas económicos pero hay casos en los que, a esta altura, son muchas las personas que no tienen lo básico para poder vivir. Esta situación es la que atraviesan las 500 familias que dependen directamente de la recuperación de residuos en el predio de disposición final de Mar del Plata. Aseguran que hace dos semanas le enviaron cartas al intendente, Guillermo Montenegro, para retomar la actividad bajo normas de seguridad sanitaria. Sin embargo, al no obtener respuestas de ninguna autoridad, evalúan salir a la calle para visibilizar el reclamo.

“La gente pudo bancar hasta hace unos días atrás esto de la cuarentena y somos conscientes de que el coronavirus también nos puede afectar a nosotros”, expresaron los trabajadores, en diálogo con Qué digital, y en ese sentido advirtieron: “El tema es que no tenemos ayuda de nadie. No reclamamos una bolsa de mercadería, queremos volver a trabajar. Le mandamos dos cartas al intendente pidiendo por favor que necesitamos trabajar con todas las medidas que tenemos que tener: barbijos, guantes, desinfección, alcohol cada una hora”.

El reclamo concreto pertenece a un grupo de recicladores, quienes se desempeñan en el basural de Mar del Plata, básicamente revolviendo la basura para poder sobrevivir. “Por un lado está la Cooperativa CURA que trabaja en un espacio con techo y con maquinarias, y nosotros trabajamos al costado del camión: ellos vuelcan la basura y nosotros separamos”, puntualizaron y agregaron: “Intentamos tener una mesa de diálogo, nos dijeron que lo están tratando, pero hace diez o quince días que no tenemos respuesta. Se olvidaron de nosotros y hay 500 familias dependiendo de esto”.

En ese sentido, en una de las cartas que le enviaron al intendente -para que sea dirigida al gobierno provincial- los recicladores elaboraron un posible protocolo para retomar la actividad tanto en el predio de residuos sólidos urbanos como en la planta de separación y clasificación de CURA. Entre las herramientas, piden contar con guantes de látex y de fibra de protección. Además, proponen que todos utilicen barbijos y mantengan una distancia de 2 metros y se repara en la necesidad de contar con alcohol al 70% para aplicar cada una hora, además de controles de temperatura.

En la carta también piden que, para volver a reciclar al predio, haya en el lugar personal policial y municipal para controlar que se aplique el protocolo que incluye, entre otros aspectos, la prohibición del consumo de comida y alcohol previo o durante la actividad.

“Los compañeros no pueden sostener esta situación y al no tener ninguna respuesta del intendente, ni del encargado del basural, Sebastián D’Andrea (presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos) lo que estamos pensando es hacer un corte el día lunes en el predio“, adelantaron los recicladores, ante la falta de respuestas y la urgente necesidad: “El hambre no espera. Estamos pidiendo volver a nuestros puestos de trabajo como lo estábamos haciendo sin molestar a nadie. Queremos que alguien nos dé una respuesta: si en algunos días podemos volver a trabajar o de qué forma podemos hacerlo”.