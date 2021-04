Cablevisión anunció nuevos aumentos y el Enacom afirma que “carecen de valor legal”

Desde el Ente Nacional de Comunicaciones expusieron “no haber autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tras haber implementado a principios de este año aumentos por encima del valor máximo que había dispuesto el gobierno nacional, la empresa Cablevisión anunció que aplicará nuevas subas a partir de junio y desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) afirmaron que la medida “carece de valor legal y no ha sido convalidada” por el ente. Además, ratificaron que la empresa aún no devolvió los montos cobrados de manera irregular desde enero a partir de diversas presentaciones judiciales formuladas por la empresa.

“Te informamos que a partir del 1º de junio 2021 los precios mensuales de tus servicios de televisión, internet, voz, adicionales y/u otros cargos se incrementaran en hasta un 10%“, dice un mensaje que la empresa Cablevisión-Fibertel difundió en las últimas boletas de sus usuarios.

Y, en ese marco, desde el Enacom emitieron un comunicado en el que afirma que “no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet o televisión paga”.

De esa manera, desde el organismo nacional plantearon que “cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este ente”.

Por otro lado, el ente reparó en que las empresas que no respetaron resoluciones previas y aplicaron aumentos por encima del límite estipulado o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada “no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes”.

En enero pasado, tras la salida del congelamiento de tarifas de servicios televisión por cable, telefonía e internet, la empresa Cablevisión cobró aumentos superiores al tope de entre 5 y 8% que había sido aprobado por el Enacom por lo que el gobierno nacional intimó a la firma a devolver esos montos, algo que nunca ocurrió.

Posteriormente, el Enacom autorizó nuevos aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga entre el 5% y 7,5%.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en declaraciones a El Destape Radio, puntualizó: “Salvo el Grupo Clarín, todos devolvieron el aumento no autorizado de principio de año”. Y agregó que existen “demandas cruzadas” en la Justicia por el aumento no autorizado de enero. “Todos los días les aplicamos multas a Clarín, ahora de $19 millones por día”, dijo, aunque aclaró que esas sanciones no se están efectivizando, según publicó la agencia Télam.