CAPS Belgrano: filas desde las 4 de la madrugada por un puñado de turnos

La comunidad de los barrios Belgrano y Autódromo reclama hace meses respuestas a la Secretaría de Salud por el deficiente servicio de atención primaria.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Como parte de una realidad que se repite en diversos barrios de Mar del Plata, desde hace meses vecinos y vecinas de los barrios Belgrano y Autódromo reclaman al gobierno municipal por un insuficiente servicio que brinda el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Belgrano ya que exponen que los turnos que se otorgan para la atención son sumamente escasos para la demanda a tal punto que llegar a hacerse filas desde la 4 de la madrugada para lograr acceder a la atención. En las últimas horas expusieron sus reclamos en el Concejo Deliberante.

El reclamo comenzó a organizarse y a exponerse hace algunos meses con concentraciones y reclamos en torno al centro de salud que funciona en Soler al 1100. Y este viernes un grupo de vecinos y vecinas se presentaron ante la comisión de Salud y Calidad de Vida del Concejo Deliberante, donde expusieron formalmente los reclamos que ya elevaron como nota y que por el momento no encuentra mayores respuestas de la Secretaría de Salud, a cargo de Viviana Bernabei.

“El centro de salud notamos que está desbordado, somos 28 mil habitantes que necesitamos ese centro de salud, contando los barrios Belgrano, Autódromo y vecinos que también se vienen a atender desde el José Hernández”, expresó Soledad, una de las vecinas y expuso la falta de turnos suficientes para contener tanta demanda.

“No hay insumos, no hay personal médico suficiente para atender, no se dan turnos, regularmente se dan de 5 a 8 turnos que es muy escaso”, reclamó y allí detalló que la problemática es tal que se forman largas filas desde las 4 de la madrugada para intentar obtener un turno para la atención.

“Los turnos también se dan desde un sistema muy precario: tenemos que hacer cola desde las 4 de la mañana, recién se abren las puertas a las 8, y dan esta escasa cantidad de turnos que es muy insuficiente. Como no hay turnos, nos mandan a los sistemas centrales, como el Materno Infantil o el Regional, y está todo colapsado. Es un tema que no da para más”, remarcó la vecina, una de las que se expresó en la comisión del Concejo.

El centro del barrio no es de los pocos que cuenta con guardia de 24 horas, por lo que la atención se ve limitada de lunes a viernes hasta las primeras horas de la tarde. “Vamos a las cuatro de la mañana a sacar turno, y para cuanto llegas ya no quedan turnos porque dan sólo cuatro o cinco. No hay guardias, y hay criaturas que tienen necesidad grave de enfermedad la derivan al materno, al Regional, al UPA, pero está todo saturado y te tenés que volver con tu hijo enfermo”, expuso Lidia, otras de las vecinas de la zona.

El concejal Roberto Gandolfi (Frente de Todos), quien preside la comisión de Salud, cuestionó también una ” reducción de servicios y especialidades” y detalló que el centro de salud “no tiene ginecología y obstetricia va solamente una vez al mes; tienen medicina general, pediatría y odontología algunas veces a la semana pero se dan muy poquitos turnos, y los turnos se dan de una manera insólita, con esperas de cuatro horas para tal vez no llegar a obtener un turno”.

Meses atrás la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, anunció justamente en el Concejo Deliberante que el gobierno proyecta lanzar a lo largo de este año una aplicación móvil que permita reservar los turnos, y que además presente otras alternativas como la emisión de recetas digitales, telemedicina y seguimientos de pacientes. “Una vez que podamos ordenar la demanda, vamos a poder empezar a trabajar sobre la calidad de las prestaciones médicas”, respondió en esa oportunidad ante los planteos sobre los reclamos vecinales que se suceden en gran parte de los barrios de la ciudad en torno al deficiente acceso a la atención primaria.