CAPS Belgrano: nuevas denuncias por falta de turnos, insumos y profesionales

La comunidad del barrio Autódromo reclama respuestas por la situación de la sala municipal de salud. Aseguran que la aplicación oficial para sacar turnos no funciona.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Con una movilización que partió de la sociedad de fomento y recorrió distintas cuadras del barrio, vecinos y vecinas del Autódromo volvieron a denunciar que en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Belgrano -la sala de salud de referencia de la zona- no hay insumos, no hay turnos disponibles y que las y los profesionales no son suficientes. “La salita de salud está colapsada”, aseguraron y cuestionaron que la aplicación oficial para sacar turnos no funciona.

Noelia vive en el Autódromo y fue parte de la movilización que este jueves se desarrolló en el barrio. Según le contó a Qué digital, el problema con el CAPS Belgrano -que es el centro de salud de referencia para la zona- “no viene de ahora” sino de hace tiempo, incluso desde antes de la pandemia de coronavirus.

“Nosotros estamos reclamando que esto no viene de ahora, ya hace tiempo venimos reclamando por la salita de salud acá en la zona, porque la del Belgrano está colapsada, nunca hay profesionales, no hay insumos. Nunca te dan turno, desde antes de la pandemia no nos atienden”, denunció y aclaró que decidieron salir a la calle ante la falta de respuestas de las autoridades de la Secretaría de Salud municipal.

Los reclamos en relación a las falencias en la atención primaria de la salud no son nuevos en Mar del Plata y se repiten en diferentes barrios y puntos de la ciudad. Incluso, tiempo atrás, diversas organizaciones decidieron exponer esta situación con una importante movilización, que no tuvo respuestas oficiales.

En cuanto al CAPS Belgrano, que funciona en Soler al 1100, en abril de este año un grupo de vecinas y vecinos expusieron sus reclamos en el Concejo Deliberante. En ese momento fueron recibidos por la comisión de Salud y Calidad de Vida y evidenciaron la realidad que hoy vuelven a exponer públicamente: la atención para los barrios no es suficiente y las respuestas del Estado no llegan.

“No hemos tenido respuesta de nadie”, remarcó Noelia quien graficó que uno de los mayores problemas para quienes dependen del centro de salud es la falta de profesionales. “Vos sacás el turno, que te cuesta un montón, y el día que vas te dicen que el profesional no asistió y después te dan un turno para enero o marzo”, sumó.

Del mismo modo, la vecina y mamá del Autódromo cuestionó también el trato que reciben ya que aseguró que no solo “no hay insumos”, sino que muchas veces “te tratan mal”. “Necesitamos que haya una salita, profesionales, insumos y que sea de 24 horas porque hay muchos chicos acá y tenemos casos de chicos que casi se mueren en los brazos de la madre porque no había atención”, evidenció.

Consultada respecto a la nueva aplicación “Salud MGP” para solicitar turnos en el CAPS, Noelia acusó que la misma no funciona como debería. “No puedo ingresar. Quise sacar turno para mis hijos, puse los datos y la página me dice que hay algo inválido todo el tiempo. Lo intenté un montón de veces”, dijo, en consonancia con los reclamos que se han sucedido en el último tiempo y que incluso tuvieron su correlato en el Concejo Deliberante.

Y además, la vecina criticó que “no todo el mundo entiende” de tecnología, por lo que hay muchas personas que -pese a lo sostenido por el gobierno respecto a la accesibilidad y funcionalidad de la aplicación- no pueden realizar las gestiones necesarias para acceder a la atención primaria de la salud.

“Nosotros vamos a intensificar los reclamos”, adelantó Noelia sobre los pasos a seguir y dijo que no descartan llevar sus pedidos al Palacio municipal, de no tener respuestas favorables.