Carne en mal estado y verdura insuficiente: más reclamos por la asistencia alimentaria

Desde Comité Barrial de Emergencia de Las Dalias expresaron el malestar por el escaso aporte que reciben del Municipio ante la creciente de demanda de ayuda.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante el inicio de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, en Mar del Plata se crearon los Comités Barriales de Emergencia (CBE) -dispositivos articulados entre organizaciones sociales, el Estado y otras entidades- para brindar asistencia en los barrios ante las necesidades crecientes. Y en las últimas semanas desde diferentes instituciones que los integran comenzaron a mostrar su malestar por la cantidad insuficiente de alimentos que entrega el gobierno municipal. En esa línea desde el CBE del barrio Las Dalias expusieron haber recibido la semana pasada carne en mal estado y contaron que fue “la gota que rebalsó el vaso” tras semanas de recibir verduras y mercadería en cantidades insuficientes. Mientras tanto, cientos de personas esperan esa ayuda para poder comer.

El pasado 7 de mayo desde la sociedad de fomento Las Dalias emitieron un comunicado en el cual advertían sobre los problemas que comenzaban a presentarse ante “necesidades que aumentan cada día más” y a partir de que “el Municipio no entrega los recursos prometidos“, según expusieron. “Lo que acerca no sólo es insuficiente, sino que en ocasiones las cosas llegaron en mal estado o no fue posible aprovecharlas (diez pepinos)”, describieron.

En este marco, plantearon que gran parte de la comida y alimentos que llegan a distribuir es a partir de donaciones y aportes de otros sectores, que recolectan junto a la organización La Poderosa. Y señalaron que ello se produce mientras la demanda va en aumento: “Todos los días nos llaman o se acercan más personas esperando que las ayudemos y no tenemos cómo. De todas maneras les tomamos datos para sumarlos a nuestras listas y contactarlos si conseguimos más recursos”.

Tras aquel comunicado en el que ya advertían sobre la situación, la semana pasada la llegada de carne en mal estado y bajo nulas condiciones de higiene durante su trasladado incrementó el malestar.

“Lo último que recibimos fue carne que venía en una camioneta, abierta, en el piso de la caja de la camioneta sucio, lleno de tierra. Ahí arriba venían apoyadas las bolsas que traían espinazo, mondongo y rabo. El mondongo venía todo junto en una bolsa de consorcio, que después nosotros tenemos que fraccionar para poder repartir en los cinco barrios (Alto Camet, Las Dalias, Parque Camet, Félix U. Camet y Aeroparte) y a su vez repartir en los comedores que están en cada uno de los barrios. El rabo venía en una bolsa abierta, se desparramó arriba de la camioneta, se llenó de tierra, lo teníamos que juntar de la camioneta para meter de nuevo a la bolsa”, relató Natalia, una de las integrantes del CBE, en diálogo con radio Residencias (96.5).

Y consideró que se trató de “la gota que rebalsó el vaso de todo lo que viene sucediendo semana tras semana” en torno a la entrega de alimentos por parte del gobierno municipal.

Así, puso como ejemplo que en semanas anteriores recibieron quince plantas de lechuga o cinco brócolis en el marco de una asistencia que llega a unas 500 personas.

Según explicó Natalia en diálogo con Qué digital, la mercadería que aporta el Municipio la reciben una vez por semana, y la cantidad que reciben debiera depender para cada zona de la cantidad de viandas que se entregan semanalmente.

En detalle, según puntualizó, la zona norte de Mar del Plata recibe el 16% de toda la mercadería que proviene desde el Municipio, y de esa cantidad el barrio Las Dalias recibe el 15%. “Nosotros estamos actualmente cocinando nueve comidas a la semana para entre 120 y 150 porciones cada una”, contó y detalló que, en paralelo, empezaron a juntar donaciones de verdura semanal, que les representa un 20% de lo que les aporta el gobierno municipal, al tiempo que desde que se inició la pandemia junto a La Poderosa reúnen productos secos -arroz, fideos, puré de tomates, aceite- que no llegan desde el Municipio.

“Hasta la semana pasada entregábamos 130 bolsones de alimentos que representaban mas o menos siete u ocho comidas para una familia de cuatro personas, pero como ya no recibimos más nada los tuvimos que suspender“, lamentó.

Hasta el momento, y desde que empezó la pandemia, desde la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Verónica Hourquebié, no se ha brindado ningún informe sobre cómo se realiza la asistencia por parte del Municipio tanto a las múltiples organizaciones que llevan adelante los CBE como a las que no participan. La única referencia la dio el intendente Guillermo Montenegro que cuando fue consultado por reclamos de agrupaciones sociales -que no forman parte de los CBE y que también se encuentran ante una crítica situación por la falta de aportes alimentarios– se limitó a responder que la asistencia alimentaria había crecido un 350%.

¿CÓMO COLABORAR? Quienes quieran y puedan aportar alimentos o donaciones pueden comunicarse a: Facebook Sociedad de Fomento Barrio Las Dalias

2235601678 (Natalia)

2234551928 (Damián)

2236331187 (Emmanuel)