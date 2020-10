Casinos: con o sin temporada, insisten en la necesidad de una compensación salarial

Desde el Movimiento de Empleados de Lotería y Casinos (Melyc) se mantienen a la espera de una definición de las autoridades provinciales, aunque advierten que su situación excede a la apertura.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este lunes la Provincia anunció que durante la temporada de verano, ante las condiciones epidemiológicas actuales, no será posible la apertura de entretenimientos en lugares cerrados durante la temporada de verano y desde el espectáculo y la cultura ya expresaron su preocupación. Sin embargo, los trabajadores de casinos provinciales advierten que aún no recibieron una notificación oficial al respecto por parte del Instituto de Lotería y Casinos, aunque aclararon que con o sin apertura, su salario necesitará una compensación de la Provincia frente al deterioro de su salario.

En diálogo con Qué digital, Agustín Calamante, exsecretario adjunto de la Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) -actualmente es referente del Movimiento de Empleados de Lotería y Casinos (Melyc), disidente a la conducción gremial- explicó dónde están parados los trabajadores de los casinos estatales tras el anuncio de los protocolos para la temporada.

En primer lugar, Calamante aclaró que están a la espera de una comunicación oficial por parte del Instituto que regula la actividad, a quien acusan de no proveer de información certera a los gremios durante la gestión de la pandemia: “Preocupa que si nuestras asociaciones sindicales tienen cercanías con el gobierno nacional y principalmente con el provincial nos alerta la falta de comunicación que poseen”, indicó.

Se trata de un contexto de suma incertidumbre para las y los trabajadores en el cual, la única certeza, es que su salario necesita ser compensado de cara a cualquiera de los dos escenarios que pueden darse en el verano: la apertura con protocolos o el -hasta ahora más probable- presunto cierre. “Esta realidad nos pone en una incertidumbre por demás compleja”, lamentó.

Es que el 50% del salario de las y los trabajadoras depende de las bonificaciones por producción, propinas y las horas extras. Solo con ellas llegan a tener un sueldo completo y “digno”. Sin embargo, desde el cierre de los casinos en el mes de marzo, sufrieron fuertes descensos en el cobro de sus haberes por no tener acceso a esos componentes.

A lo largo de los meses, los gremios hicieron presentaciones ante la Provincia y ante el Instituto y, si bien apuntaban a cobrar en promedio 17 mil pesos como complemento, el acuerdo con las autoridades terminó siendo de la mitad: nueve mil pesos, equivalentes a un cuarto del salario habitual. Así, tras cinco meses de cobrar solo el 50% del sueldo y este acuerdo posterior, actualmente los trabajadores perciben en promedio menos del 70% de lo que les corresponde.

Esta composición “precaria” del salario de los trabajadores de los casinos provinciales hace que, en palabras de Calamante, entre los trabajadores estatales sean “de los más afectados por la pandemia, cosa que no sucede en el resto de los organismos del Estado”.

¿UNA TEMPORADA SIN CASINOS?

Tras los anuncios de la Gobernación, lo más claro parece ser que los casinos no podrán abrir en la temporada. No obstante, se trata de una especulación que, con los reclamos puntuales en torno al salario, no está en el centro de la cuestión para las y los trabajadores.

“La realidad es que no sé si es bueno porque también nos pone en una realidad compleja. ¿Va a estar garantizado el protocolo estricto para que las compañeras y compañeros no se contagien, para que el público no se contagie? Hoy no están dadas las garantías para que eso suceda. Y si eso sucede, vamos a volver a un casino con menor recaudación, lo que va afectar a nuestro salario porque, por más que se abran los casinos, vamos a estar trabajando con un 30% de la capacidad. Igual vamos a estar en una situación complicada”, explicó.

Frente a esta situación, más allá de los protocolos posibles y las negociaciones o cambios que se puedan generar de aquí al inicio de la temporada, el pedido de los empleados de casinos estatales es claro e independiente de cualquier escenario: “Es necesario que la Provincia de Buenos Aires genere un aporte que compense la pérdida del salario que hoy estamos percibiendo”.