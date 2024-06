Caso Nahuel Olmos: “Vemos delitos desde el primer momento en que lo detienen”

A un año de la detención de Nahuel Olmos y su traslado a la subcomisaría Casino, donde sufrió lesiones que terminaron costándole la vida, familiares y organizaciones realizaron una jornada “antirrepresiva” y una radio abierta en inmediaciones de Tribunales en reclamo de Justicia. Ratificaron su pedido de desarchivo de la causa y las críticas al fiscal Alejandro Pellegrinelli: “Vemos delitos desde el primer momento en que lo detienen”, sostuvo Alejandro, su papá.

El 19 de junio de 2023, el cuidacoches de 27 años fue detenido en la zona céntrica por una contravención y trasladado a la subcomisaría Casino, de donde salió con graves lesiones neurológicas por las que unos 70 días después murió en el Hospital Interzonal. Para la familia, el joven fue torturado por los efectivos policiales. La Policía, en tanto, tiene versiones encontradas que apuntan a una descompensación por consumo de sustancias como también un intento de suicidio.

La causa fue impulsada por el fiscal Alejandro Pellegrinelli y caratulada como “averiguación de ilícito” pero, tras la muerte del joven, el fiscal solicitó el archivo de la causa. Esa decisión, motivó presentaciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y de la familia para pedir el desarchivo como también el apartamiento del fiscal, a quien le hicieron fuertes críticas por su desempeño en la investigación.

¿Qué se le reprocha a Pellegrinelli en la investigación? Para la CPM, su desempeño “no supera el estándar de exhaustividad” al punto tal que consideran que resolvió de manera “arbitraria” el cierre de la causa a pesar de la existencia de pruebas, irregularidades, e incluso versiones policiales contrapuestas a constatar. El fiscal, para la CPM, se abstuvo a una “hipótesis reñida” centrada en el suicidio.

“Quieren hacer pasar por que mi hijo se quiso suicidar. Vimos tantas irregularidades en la causa que obviamente estamos en desacuerdo”, introdujo Alejandro Olmos, padre de Nahuel, en diálogo con Qué digital durante la jornada “antirrepresiva” impulsada por el espacio “Rompiente” junto a otras organizaciones.

“Nosotros vemos delitos desde el primer momento en que lo detienen a mi hijo por una contravención. No fueron capaces de llevarlo al cuerpo médico cuando dicen que estaba alterado por el consumo. A mí me avisan al otro día lo que pasó y diciendo que supuestamente estaba descompensado, pero cuando llego al Hospital Interzonal estaba entubado con muerte cerebral”, reconstruyó Alejandro y subrayó, además, sus dudas respecto a los primeros momentos de la investigación, donde consta en los libros de guardia incluso la presencia del ex jefe Departamental, José Segovia -hoy detenido por otra causa– en la subcomisaría.

Así, en sintonía a lo expuesto por la CPM, Alejandro no reparó en críticas al accionar del titular de la Fiscalía N°5 a la espera de que la Fiscalía General resuelva en torno al pedido de desarchivo y recusación: “¿Cómo puede ser que el fiscal, que es el que supuestamente tiene que sacar a la luz las irregularidades de la Policía o de cualquier otro, cuando hay un delito así diga que no hay delito. Cualquier persona que tenga acceso a la causa se da cuenta lo que a mi hijo le pasó en la subcomisaría”, cuestionó.

Alejandro recalca que la búsqueda de Justicia por Nahuel también ayudará a otros casos similares que también ocurrieron en los meses posteriores vinculados a la Policía y el uso de la fuerza: “Lo que queremos es que se designe a otro fiscal que se dedique a tratar de buscar la verdad que haya Justicia para mi hijo. Fueron tres casos seguidos, pasó lo de mi hijo, pasó lo de Ignacio Sallago y lo de Nahuel Lagos, al que también lo dejaron cuadripléjico y murió. Fueron muchos casos, muchas irregularidades y es de público conocimiento lo que está pasando con la Policía Departamental”, señaló.