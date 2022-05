Casas sin censar y códigos sin relevar: ¿qué hacer?

El Indec difundió vías de comunicación y destacó que aquellos que habían completado el censo digital ya se toman como censados. Los detalles.

(Fotos: Qué digital)

Terminado el operativo territorial desplegado este miércoles en todo el país en el marco del censo 2022, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) explicaron qué se debe hacer si no pasó un censista por algunas casas en particular, para lo cual habrá dos alternativas: en caso de haber confeccionado previamente el censo digital no se debe hacer nada ya que se considerará a esas personas como censadas y en caso de no haberlo realizado se deberá reportar la situación por mail o por teléfono.

El director del Indec, Marco Lavagna, informó que este miércoles que a las 18 cerró “con éxito” el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, pero también advirtió que debido a la magnitud del operativo es posible que en algunos casos en particular no se haya realizado la visita del censista.

Entonces, desde el organismo difundieron qué se debe hacer en caso de que por alguna vivienda no haya pasado un censista, para lo cual habrá dos panoramas distintos.

Por un lado, se explicó que si una persona no recibió la visita del censista y no había completado el censo digital debe comunicarse a través de dos vías, como el teléfono 08003452022 (disponible de lunes a viernes de 6 a 24, y los sábados y domingos de 9 a 21) o el mail censo@indec.gob.ar con los siguientes datos:

Asunto: “No fui censado/a”

Nombre

Provincia

Partido/departamento/comuna

Localidad

Calle, número, piso, departamento

Email y teléfono (incluir código de área, y si es fijo o celular)

Es que explicaron que entre este jueves 19 y el martes 24 de mayo, como se prevé en todos los censos, se realizará una “etapa de recuperación y supervisión” para alcanzar a aquellas personas que no llegaron por algún motivo a ser encuestadas.

“Cada uno de los 66 mil jefes y jefas de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas. En la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin censarán estas viviendas“, sumaron.

Por otro lado, informaron que si el censista no pasó por la casa de alguna persona que ya había completado el censo digital será considerada automáticamente censada por más que no haya recibido la visita ya que esa información ya está en las bases del Indec.

¿Por qué, entonces, de todas maneras las personas que habían completado el censo digital debieron esperar en sus casas este miércoles la llegada de la o el censista para entregarle el código e informar la cantidad de personas habitantes en la casa?

Lavagna explicó el motivo en diversas conferencias de prensa brindadas en los últimos días y, básicamente, refirió que al ser el primer censo digital realizado necesitaban confeccionar etapas de validación pese a que esos datos cargados ya quedaban en las bases de información del Indec.

“Si no tenemos el código de todas maneras nosotros la información la tenemos, la diferencia es que tardamos más en procesar esa información porque tenemos que validarlas a través de distintos mecanismos. Cuando uno la valida directo es más fácil pero si no no es que se pierde, va a estar”, había declarado el martes en la previa del operativo aunque de todas maneras había enfatizado en el pedido de que las personas esperaran al censista para entregar el código.

“Como era la primera vez que hacíamos un censo digital queríamos tener mecanismos de validación. Este censo para nosotros es una transición, cuando nosotros hacemos que el censista igualmente pase por las viviendas es la forma que tenemos de validar parte de los datos por ejemplo las direcciones, así nos aseguramos que todas las viviendas del país estén siendo censadas. El preguntar cuántas personas había en el hogar también es un mecanismo de validación”, amplió este miércoles.

Y concluyó: “Era la primera vez que hacíamos un censo digital, todo el operativo estuvo planteado de manera tal que pudiéramos tener validaciones. Eso explica en parte por qué también pasamos por los hogares“.