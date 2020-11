Chapadmalal: sigue la ocupación de la delegación en reclamo por la ambulancia

Las y los vecinos se reunieron con autoridades municipales y esperan la llegada de una propuesta por escrito.

(Foto: Asamblea de Salud)

La ocupación que se inició este martes en la delegación municipal de Chapadmalal se mantiene durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en la continuidad de reclamo de vecinas y vecinos de los ochos barrios de la zona que exigen al Municipio la restitución de la ambulancia que hasta julio pasado operaba como base en el centro de salud de la Unidad Turística. Se reunieron con funcionarios pero, aún sin acuerdo, esperan la llegada de una propuesta por escrito.

El conflicto en torno a la quita de la ambulancia que operaba en ocho barrios de la zona de Chapadmalal -y que tras ello quedaron incluidos en la zona de influencia de la unidad ubicada en Playa Serena- se agudizó en último fin de semana tras la muerte de un médico y surfista que se descompensó en una de las playas de la zona en medio de denuncias de testigos que señalaron una demora en la respuesta brindada entre los llamados realizados al 107 y al 911 y la llegada finalmente de la ambulancia al centro de salud de la Unidad Turística, donde el hombre había sido trasladado en un auto particular.

En ese marco, y tras el corte en la Ruta 11 concretado durante el domingo, este martes un grupo de vecinas y vecinos resolvió iniciar una toma de la delegación municipal de Chapadmalal -que se mantiene durante este miércoles- para exigir la presencia del intendente Guillermo Montenegro o alguna otra autoridad y pedirle la reposición de la ambulancia en ese centro de salud.

Este martes, según explicaron desde la asamblea de vecinas y vecinos, mantuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno municipal, Julian Mascitti, “quien se comprometió a enviar una propuesta por escrito”, según expresaron, vinculada a la proyección de restituir la ambulancia sin fecha definida que dé cobertura a esa zona en particular, aunque no con base en la Unidad Turística.

“Lo que también se mantiene son nuestras intenciones de que esta situación se aborde de manera seria y responsable por parte de las autoridades, de quienes esperamos que brinden una respuesta con plazos coherentes a una zona de ocho barrios que ya empezó a recibir turismo no residente y con consecuencias lamentables de la quita de ambulancia”, señalaron las y los vecinos en un comunicado y también pidieron “que se conforme una mesa de diálogo entre las partes intervinientes”, es decir el Municipio, el Ministerio de Turismo de la Nación (responsable de la Unidad Turística) y vecinas y vecinos “para restituir los derechos vulnerados cuatro meses atrás”.

BERNABEI, ENTRE UN PRIVADO, NACIÓN Y LA VUELTA DE LA AMBULANCIA

En una entrevista con Radio Brisas (98.5) la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, sostuvo este miércoles que la ambulancia se quitó en julio a partir de advertir una “irregularidad” basada en que el convenio que el Ministerio de Turismo de la Nación tiene con un prestador de salud privado -que también opera en la Unidad Turística- incluye al servicio de emergencias y que hasta el momento el Municipio le “prestaba” la unidad de manera gratuita al operador privado.

Asimismo, la funcionaria dijo que en mayo pasado, ante la decisión del gobierno nacional de prorrogar por un año ese convenio con el privado, la Secretaría decidió “el retiro de la ambulancia que usufructuaba un privado”. “Hicimos que el prestador cumpla lo que tiene que cumplir”, expresó, aunque en los hechos la zona desde ese momento quedó sin ambulancia.

De todas maneras, la funcionaria afirmó que se tiene proyectada una “redefinición” de las bases del SAME que implicaría una doble base de ambulancias en el Puerto y trasladar la de Playa Serena al corredor de la Ruta 11, para cubrir los barrios ahora afectados, aunque no se apostará en el espacio físico de la Unidad Turística. De todas maneras, planteó que no existe una fecha concreta para su implementación ya que depende de una “cuestión operativa”.