Choripaneros vuelven a reclamar permisos para trabajar y “mejores” ubicaciones

Un grupo de choripaneros organizados de Mar del Plata decidió manifestarse este lunes desde la mañana frente a la Municipalidad para denunciar que la ordenanza aprobada en 2016 que buscó ordenar la actividad no tuvo los resultados esperados ya que siguen trabajando en su mayoría sin permisos. También cuestionaron que en el Concejo Deliberante se avance en una nueva regulación de los food trucks y que mientras tanto a ellos no se los tenga en cuenta ni sean escuchados.

Bajo el reclamo de estar “condicionados” a trabajar en “sectores de la periferia” y “escondidos” ante la falta de permisos oficiales que les permitan desempeñar su actividad en lugares céntricos y de mayor circulación de personas, los choripaneros mostraron este lunes su malestar con las autoridades municipales y con las y los concejales ya que señalan no ser escuchados.

El reclamo vuelve a ser el mismo que hace años, pero ahora potenciado por el avance de los food trucks en lugares que, afirman, a ellos no les permiten acceder.

El conflicto en cuanto a la habilitación para choripaneros viene hace tiempo y en el 2016 se implementó una ordenanza para regular la actividad, después de meses de protestas. Los trabajadores afirman que la norma pide requisitos que muchos no pueden cumplir y que los pocos que pudieron acceder tampoco obtuvieron la habilitación formal por parte del Municipio.

“Desde hace años luchamos por una ordenanza que si bien salió fue muy restrictiva y sobre todo que a la hora de conseguir los módulos nos fueron negados los lugares para poder trabajar y se nos ha condicionado a trabajar en la periferia”, afirmó Walter Rivero, referente de los trabajadores del sector que este lunes se unieron para llevar adelante la protesta.

“Hemos pedido lugares que se nos han negado rotundamente y después vimos que se le dio lugar a otros trabajadores que no tiene nada que ver con el rubro nuestro”, cuestionó y reclamó que se les asignen permisos para poder funcionar “en lugares buenos” para la actividad.

La ordenanza aprobada en 2016 (22.738), y luego reglamentada, delimitó qué productos pueden comercializarse en los “módulos de cocción y venta de productos cárnicos” y habilitó a la Subsecretaría de Inspección General a crear un “registro de permisionarios” para la postulación de interesados que deben cumplir diversos requisitos.

Entre ellos aparecen que los puestos deben ser instalados mediante trailers con algunas extensiones en particular, elementos de ventilación y tanque de provisión de agua en su parte superior y diversas otras características como contar con heladera o freezer para almacenamiento de los alimentos, generador eléctrico que cumpla con la reglamentación vigente y extinguidor de incendios.

La ordenanza también estableció que la actividad no puede realizarse en el micro y macrocentro y que las ubicaciones deben ser analizadas cada caso en particular y autorizadas por Inspección General.

“No nos queremos esconder más para trabajar, queremos que nos den los permisos de una vez por todas”, expuso este lunes en la protesta el referente del sector.

La protesta de los choripaneros también se vio potenciada, según afirmaron, al ver que se registran avances en un proyecto de ordenanza impulsado desde el año pasado por el concejal Nicolás Lauría que busca introducir modificaciones a la regulación de los food trucks, aprobada inicialmente en 2017.

“Hoy por hoy se impulsa una modificación de esa ordenanza que contempla distintos formatos de módulos de food trucks. No nos oponemos, pero nos llama la atención que no nos tienen en cuenta a quienes somos choripaneros por vocación y que esos lugares estén destinados a personas de otros sectores económicos, es decir a los empresarios, a personas que tienen otros tipo de negocios además de esto y a nosotros no nos tienen en cuenta”, cuestionó el Rivero y remarcó: “No tenemos ninguna respuesta, nadie nos llama, pareciera que no existiéramos”.