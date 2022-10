Choripaneros, sin avances en los permisos: “Nos sentimos discriminados”

Los trabajadores reclaman la habilitación de más espacios de trabajo y denuncian una “discriminación” ante la expansión de los food truck.

(Foto: archivo / Qué digital)

Sin avances tras el principio de acuerdo que choripaneros habían alcanzado en agosto con el gobierno municipal en torno a los permisos y habilitaciones que les permitan desempeñar su actividad en distintos sectores de Mar del Plata, al menos 30 trabajadores volvieron a reunirse este lunes con autoridades y se encontraron una nueva promesa para definir los espacios de trabajo: “Si nos siguen mintiendo vamos a tomar la Plaza San Martín como espacio de trabajo choripanero”, advirtieron los trabajadores y afirmaron sentirse “discriminados” ante la normativa que habilita la expansión de los food trucks.

“Decimos ir con las herramientas de trabajo que con tanto esfuerzo conseguimos para desarrollar nuestra actividad. No fuimos a trabajar, fuimos con la idea de mostrar nuestras herramientas y también nuestro enojo porque no nos habilitaron espacios para poder trabajar. Aún no se formaron los expedientes para los permisos y nos están corriendo de algunos espacios de trabajo”, señaló a Qué digital Walter Rivero, referente de los trabajadores, luego de lo que fue una nueva reunión municipal con las áreas de Desarrollo Productivo e Inspección General.

Meses atrás, el conflicto se mantuvo a través de cortes y protestas en la Municipalidad en reclamo de permisos que habiliten a los choripaneros a desempañar su actividad en distintos sectores de Mar del Plata. Pese a la promesa del gobierno municipal para la entrega de habilitaciones además del ingreso de un proyecto al Concejo Deliberante para modificar la ordenanza que regula la actividad, los trabajadores aseguran no tener respuestas e incluso ser desplazados de distintos sectores en donde realizan la actividad.

“Habíamos alcanzado acuerdos pero ellos lo niegan. Dicen que las cosas no fueron así y nosotros estamos cansados de eso. Si nos siguen mintiendo vamos a tomar la plaza San Martín como un espacio de trabajo choripanero porque siempre que vamos y trabajamos ahí la gente está contenta, les gustan nuestros productos. Ellos disfrutan y nosotros podemos trabajar sin hacerle mal a madie, por eso lo tenemos como una opción siempre y cuando no nos den los espacios de trabajo para llevar el sustento a nuestra familia”, advirtió Rivero.

Por otro lado, el referente denunció que una de los temores del sector, tras el inicio de las protestas, estaba enfocado en dos sectores históricos de trabajo: el Polideportivo y el Estadio José María Minella. “Creíamos que ibamos a ser perjudicados y ellos nos dijeron que no. Desde ese momento hasta el día de hoy pasaron dos eventos: en una instancia pudimos trabajar y después ya no, no querían que trabajemos y nos amenazaron con sacarnos con la policía”, lamentó y agregó que la Plaza Mitre fue otro de los espacios que el sector había pedido para ejercer la actividad que el Municipio no habilitó.

Ahora, tras la promesa oficial de una nueva reunión a concretarse en los próximos días para finalmente definir los permisos que habiliten los espacios de trabajo y en consecuencia el avance de los expedientes “para poder tener algo seguro”, los choripaneros lamentaron la “discriminación” al sector frente al avance de los carros gastronómicos o food truck luego de la nueva normativa -que fue aprobada hace pocas semanas – que regula y permite la expansión de la actividad en Mar del Plata.

“Están por hacer una convocatoria abierta para todos los food truck y nosotros nos sentimos discriminados porque nunca se nos tiene en cuenta a pesar de que le ponemos todo el esfuerzo. Si bien al comienzo de la reunión se mostraron enojados, después entendieron que lo que necesitamos es trabajar. Que esto va a terminar el día que podamos trabajar todos y no solamente las personas que ellos eligen para darles lugares de trabajo como en el caso de los food truck. No tenemos nada en contra de ellos ni de ninguna persona que compró un carro gastronómico con la ilusión de trabajar en algún lado. Pero sí la idea es que trabajemos todos y de manera ordenada”, concluyó Rivero.