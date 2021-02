Clases presenciales: cómo deberán actuar las escuelas ante casos de coronavirus

La actualización del Plan Jurisdiccional detalló las pautas de actuación ante el surgimiento de síntomas compatibles, casos sospechosos y confirmados.

El gobierno provincial difundió este miércoles la actualización del “Plan Jurisdiccional para un regreso seguro a las clases presenciales” a días del inicio del ciclo lectivo 2021, previsto para este lunes para el nivel primario e inicial, y de él se desprenden cada una de las pautas que deberán cumplir las escuelas y también se detalla y se prevé cómo deberá actuar cada escuela ante la aparición de casos sospechosos o positivos de coronavirus.

Inicialmente, al establecer las “pautas de actuación en contexto de covid-19″, el Plan Jurisdiccional dispone que la Jefatura de Inspección Distrital de cada región articulará con la Secretaría de Salud del Municipio para que cada escuela cuente con un referente del equipo de salud local que le brinde asesoramiento, para la organización de la vigilancia epidemiológica en el ámbito escolar y para la implementación de toda otra acción de vigilancia activa que defina el Ministerio de Salud bonaerense.

Y tras ello determina puntualmente qué debe realizar cada escuela ante la aparición de síntomas compatibles con coronavirus en estudiantes, docentes o auxiliares:

Aislar a la persona en el sector previamente identificado para este fin. La persona deberá permanecer con barbijo quirúrgico y máscara facial de acetato.

Contactar inmediatamente al sistema de emergencias de salud local para su evaluación.

Autorizar a la persona con síntomas leves -siempre que tenga forma de traslado adecuada- a retirarse del establecimiento a su domicilio y realizar la consulta con el efector de salud correspondiente.

Notificar toda sospecha de covid-19 a la autoridad sanitaria local y a la persona adulta responsable de la o el estudiante, en caso de corresponder.

Si la persona requiere algún tipo de asistencia, el contacto deberá ser mínimo, con tapabocas y máscara facial y con lavado de manos antes y después de la asistencia.

No se requiere ninguna limpieza o desinfección adicional, más allá de la estipulada en el protocolo.

Identificar los posibles contactos estrechos en caso de que la autoridad sanitaria disponga el aislamiento.

También el Plan Jurisdiccional dispone qué hacer ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de coronavirus:

Si el caso confirmado es de un o una docente se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática. Si el caso confirmado es de una o un estudiante: se deberá aislar, durante 14 días corridos, al grupo al cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

se deberá aislar, durante 14 días corridos, al grupo al cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática. Ante la presencia de un caso sospechoso: se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales.

se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales. Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso: la persona debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con normalidad y deberá identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 horas.

la persona debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con normalidad y deberá identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 horas. Las personas que sean casos confirmados deberán autoreportar síntomas a través de la aplicación Cuidar o el dispositivo que indique la Dirección General de Cultura y Educación.

DUDAS Y RESPUESTAS OFICIALES

En el documento difundido por la Dirección General de Cultura y Educación también se presentan una serie de preguntas y dudas frecuentes con sus respuestas, a modo de ejemplos y para graficar los protocolos.

1. Si una trabajadora, trabajador o estudiante falta un día por fiebre, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. La aparición de un único síntoma (exceptuando pérdida de gusto u olfato) no configura caso sospechoso. La persona en esa situación no podrá concurrir al establecimiento educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas. En caso de que aparezcan nuevos síntomas debe reportarlos.

2. Si una o un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Corresponde aislar al grupo con el que haya compartido el aula 48 horas antes del inicio de los síntomas, a la o el docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria.

3. Si una o un estudiante no asiste un lunes por tener pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. No hubo contacto estrecho en las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.

4. Si una o un estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es covid positivo y debe realizar aislamiento, ¿corresponde aislar al grupo/docente con el que compartió el aula?

No. En la medida que el estudiante no es caso sospechoso (no informó síntomas) los contactos de contactos estrechos no se aíslan.

5. Si una o un docente es covid positivo, con diagnóstico del día miércoles, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes.

6. En este último caso, ¿también hay que aislar al resto del personal docente y auxiliar del establecimiento?

No. Se presume que cumplidas las medidas de distanciamiento social e higiene, desinfección y protección personal no hay contacto estrecho fuera del aula.

Desde el gobierno provincial al difundir el Plan Jurisdiccional actualizado además expusieron una web para que las comunidades educativas obtengan más información que es regresoseguroalaescuela.abc.gob.ar.