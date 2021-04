Clases: sin suspensión de la presencialidad, Udocba llamó a un paro docente

Luego de la reunión de gremios con el gobierno provincial, el sindicato convocó a una medida de fuerza ante la falta de medidas concretas, más allá de la conformación de un comité de crisis.

(Foto: archivo / Qué digital)

A fines de marzo, la Unión Docente de Buenos Aires (Udocba) había comenzado los pedidos de suspensión de las clases presenciales en las escuelas de la Provincia frente a la situación epidemiológica. Sin respuestas al pedido, sobre todo luego de una reunión mantenida este lunes con autoridades provinciales, el gremio anunció la realización de un paro por 24 horas para este miércoles.

Este lunes por la noche, la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, mantuvieron una reunión con los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para evaluar la continuidad de la presencialidad en las escuelas, donde además recibieron formalmente el pedido de suspensión temporal de las mismas en los distritos más afectados por la segunda ola.

Sin embargo, luego de la reunión no se tomaron medidas puntuales más allá de la conformación de un “comité de crisis” integrado por autoridades provinciales y gremiales para seguir analizando la evolución epidemiológica en las escuelas, el cual comenzará a funcionar el jueves. Tras ello y luego de los reiterados pedidos de los gremios para tomar restricciones, Udocba decidió llamar a un paro.

En diálogo con FM Delta, el secretario general de Udocba, Miguel Díaz, quien además participó de la reunión con la Provincia, lamentó que no haya habido “ninguna disposición a evaluar la suspensión” de las clases presenciales. “Lo que dice Agustina Vila es que no sirve de nada cerrar las escuelas si tenemos abiertos los shoppings”, agregó.

Además de cuestionar el modo en el que se dan clases presenciales actualmente, pidió que el gobierno provincial no sea “comentarista de sus propios dramas” y que “tienen que tomar decisiones, siempre a favor de la gente”. “Tenemos que hacer una medida porque tenemos que demostrar a la ministra Agustina Vila que no estamos en condiciones de seguir infectándonos, que no queremos que haya más muertes”, apuntó Miguel Díaz.

Este martes, el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, se refirió al tema e indicó que “no hay un número alto de contagios en el sistema educativo”. “Los últimos números indican que menos de un 7% de los casos se produjeron en personas en edad escolar”, dijo y lo calificó como un número “no extraordinario”.

Asimismo, sostuvo que en los establecimientos se cumplen los protocolos y que “no hay problemas severos” de contagios en el sector. De todas maneras, reconoció que la apertura de las escuelas genera una alta circulación de personas en una provincia, donde la mitad de los distritos está en fase 3.