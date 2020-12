Colectivo travesti-trans: denuncian violencia policial, transfobia y xenofobia

Desde la ONG ATTTA exigen que la Policía cumpla con los procedimientos sin violentarlas y que la Subsecretaría de Derechos Humanos actúe de oficio cuando se dan arbitrariedades.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego de recibir una denuncia de una situación de violencia por parte de efectivos policiales contra una mujer del colectivo travesti-trans en la madrugada del lunes, desde la ONG Asociación de travestis, transgénero y transexuales de Mar del Plata (ATTTA) denunciaron que la violencia policial está en aumento y con importantes cargas de transfobia y xenofobia. Exigen que la Policía cumpla con los procedimientos sin arbitrariedades y que la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio actúe de oficio cuando suceden.

En paralelo a un aumento en los últimos meses de reclamos y protestas de vecinos de barrios como Los Andes, Dos Bosco y Sarmiento para pedir el “traslado” de la denominada “Zona Roja” al plantear diversos hechos de violencia y conflictos derivados de la venta de droga, desde el colectivo travesti-trans buscan también exponer la situación que atraviesan.

Y, en las últimas horas, desde ATTTA plantearon la existencia de un incremento en la violencia policial, luego de recibir la denuncia de una mujer migrante del colectivo que habría sido víctima de golpes por parte de un efectivo policial. “Hace tiempo tenemos conocimiento de la situación de violencia que se vive por parte de algunos (no todos) efectivos de la Policía. Se radicaron denuncias ya pero es muy lento el proceso“, describió Marcela Monrroy, coordinadora local de la ONG.

Incluso, remarcó que permanecen a la espera del avance de una grave denuncia radicada tiempo atrás: “La situación de violencia ha sido extrema. En un caso secuestraron una chica, la tiraron en la ruta 88, le rompieron el teléfono y le rompieron un diente. El maltrato es constante”, lamentó y agregó: “La Policía tiene un trato discriminatorio y mayormente contra las chicas migrantes, por una cuestión de transfobia y xenofobia. La violencia se ha intensificado y se ha naturalizado”.

Desde ATTTA aclaran que su postura no es la de interrumpir los procedimientos policiales, sino que buscan que los mismos no transcurran con arbitrariedades como las denunciadas. Y además, consideran que en caso de detectarse casos de abusos, la Subsecretaría de Derechos Humanos debería actuar de oficio o ser más receptiva a las denuncias que presentan las organizaciones.

“No estamos en contra del trabajo de la policía. Se tiene que hacer el trabajo bajo los protocolos en el caso de las detenciones, que las revise personal femenino capacitado, que a las personas se las trate según su identidad de género, con protocolos por covid-19 y en el caso de que la persona cometa algún delito cualquiera sea, que se proceda con los protocolos de detención y no que la policía las violente de esa manera”, puntualizó la coordinadora local.

La vinculación social del colectivo a delitos como el narcomenudeo es moneda corriente y desde ATTTA advierten: “Lo que pasa es que siempre el hilo se corta por el lado más flojo. Es un problema social. A las personas que realmente son narcotraficantes y que traen la droga a Mar del Plata no se las investiga. El problema es hablar de eso también y es un miedo porque es gente de otras esferas”, denunció.

Por último, ratificó que ante estos casos la Policía debe hacer su trabajo pero dentro de los marcos regulatorios adecuados y no con un sesgo discriminador: “Obviamente el narcomenudeo no deja de ser un delito pero no le da el pie a esas personas de las fuerzas de seguridad a violentar a las personas de esa manera. Hay un protocolo de seguridad que la Policía tiene que seguir. No estamos a favor de la trata de personas, del narcomenudeo, ni ningún otro tipo de delito pero sí queremos que se garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Que no vaya uno y le pegue una trompada, que se la lleven y la tiren en medio de la ruta”.