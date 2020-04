Colectivo travesti y trans: una red de cuidados para personas en situación de vulnerabilidad

Un comité de emergencia lleva adelante acciones de contención, orientadas principalmente a la población travesti y transgénero. Cómo colaborar.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante el avance de la pandemia del coronavirus en el país y en el marco de cuarentena, distintas organizaciones se unieron en una red para contener a integrantes del colectivo travestis y trans, quienes en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, hace dos semanas nació un comité de emergencia, que está integrado por diferentes organizaciones como la Asociación Mundo Igualitario (AMI), 100 % Diversidad y Derechos MdP y el área de Género del Movimiento Atahualpa.

“Nos organizamos ante la demanda de alimentos que tienen las travestis y trans, en su mayoría en situación de prostitución, y que por la cuarentena obligatoria establecida por el presidente Alberto Fernández no pueden salir a la calle para hacer el dinero diario para sobrevivir”, explicó para Qué digital Agustina Ponce, referente de AMI.

Y en este sentido agregó: “El #QuedateEnCasa tan necesario para hacerle frente a la pandemia del coronavirus refleja las desigualdades que existen respectos de amplios sectores de la sociedad pero que en las travestis y las trans se agudiza por las interseccionalidades que nos atraviesan: ser pobres, ejercer la prostitución, no acceder a bienes culturales/sociales, en muchos casos de la ciudad ser migrantes, no acceder a empleos formales y ser travestis/trans”.

Esto motivó a que desde el comité se articularan acciones con el Ministerio de las Mujeres y Diversidad bonaerense. “Se lograron algunas entregas de alimentos secos, hemos recibido donaciones del Colectivo Faro de la Memoria de artículos de higiene personal y en una segunda tanda se recibió una cantidad de alimentos secos y artículos de higiene a través de la campaña #NosCuidamosEntreTodes organizada por Orgullo y Lucha”, puntualizó Ponce.

Por otro lado, también sistematizaron los datos de 70 compañeras que forman parte del colectivo para que sean ingresadas al programa “Hacemos Futuro” en su primera etapa.

En cuanto a las donaciones, en total se han repartido 120 bolsones con mercadería y 60 kits de higiene personal. “Seguimos recibiendo donaciones de gente que se siente convocada a ayudar como también de instituciones que quieran hacerlo. Desde Mar del Plata estamos pidiendo también la colaboración local y de la zona a través de un pedido por las redes”, compartió.

Por último, Agustina Ponce hizo referencia a la implementación del cupo laboral travesti trans, un punto en el que vienen insistiendo desde hace más de cuatro años al exigir la plena vigencia de la Ley Diana Sacayán, aprobada en la provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2015 y a la que la Municipalidad de General Pueyrredon adhirió en julio de 2017 mediante la Ordenanza 23.237. “Creemos firmemente que situaciones como estas impactarían en menor grado en la vida de las travestis y trans eternamente excluidas de todos los bienes sociales culturales en la sociedad”, concluyó.

QUÉ TIPO DE DONACIONES RECIBEN

En este momento desde el comité de emergencia solicitan donaciones como alimentos secos, productos de higiene personal y de limpieza. Para aquellas personas que quieran realizar un aporte de dinero, lo pueden hacer a través de una transferencia bancaria.

Al respecto, Ponce agradeció la colaboración de diferentes personas e instituciones, entre ellos “Mauricio Armagno y Marcos González de Marme, (quienes) nos donaron dinero para cargar los autos de combustible”.

Al mismo tiempo, desde el comité pidieron que aquellas personas trans que necesiten asistencia se comuniquen por teléfono con Cintia Pili (223) 5 119 549, Agustina Ponce (223) 4 381 941 o Laura Cardozo (223)4 487 485.

“Recibimos constantemente el pedido de alimentos. Entendemos claramente que las travestis y las trans que se encuentran en situación de prostitución no pueden salir a ganarse el mango diario y no podrán hacerlo, por lo cual pensamos necesario seguir llevando asistencia ya que no desconocemos la persecución policial que existe sobre estas identidades que se profundiza con la excusa del COVID- 19 por parte de las policías”, subrayó Agustina.

A su vez, desde el comité invitaron a las organizaciones que se sumen a ser parte de este espacio, ya que “creemos que mientras más seamos las manos solidarias que intervengamos de manera articulada se podrá asistir a una mayor cantidad de personas”, consideró la referente de AMI. En números concretos, advierten que la población total de travestis y transgénero ronda en Mar del Plata en las 400 personas y ya se ha intervenido en 120 situaciones de emergencia.