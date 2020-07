Colectivos: en medio del conflicto, una protesta de choferes disidentes de la UTA

Dicen no estar representados por el gremio y denuncian incumplimientos salariales. Por ahora, la protesta no afecta el servicio, aunque no descartan tomar más medidas.

(Fotos: Eduardo Buente)

En medio del conflicto por el que se mantiene un paro en el servicio nocturno de colectivos desde hace casi diez días en Mar del Plata, y que también sumó jornadas completas sin transporte público, un grupo de choferes disidentes de la UTA decidió manifestarse este viernes en la sede de una de las empresas para denunciar incumplimientos salariales. Dicen no estar representados por el gremio y aunque la medida, por el momento, no afecta el funcionamiento de los colectivos, no descartan incrementar las acciones de protesta, en caso de no haber respuestas.

La protesta de los choferes se da horas después de que, tras el primer día de paro total del servicio de colectivos en Mar del Plata, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolviera, a partir de la negociación entablada tanto a nivel nacional como local,levantar en la ciudad la medida de fuerza que se extendía durante el horario diurno, aunque manteniendo el paro nocturno de 22 a 6 de la mañana.

De acuerdo a lo que explicaron los trabajadores, que se manifiestan en la sede de la empresa 25 de Mayo, en Constitución al 10200, la protesta obedece a los incumplimientos salariales por parte de la patronal, ya que según expusieron les deben el aguinaldo, el pago de un aumento del 18.3% correspondiente a diciembre, además de unos $20.000 por cada trabajador, vinculados con una ayuda brindada por el gobierno.

“Los $20.000 son cinco cuotas de $4000 que (nos) dio el gobierno”, detallaron respecto a la situación que atraviesan. Y en ese sentido, aclararon no estar representados por la UTA y dijeron que, si bien por el momento la medida de fuerza no afecta el normal funcionamiento de los colectivos en Mar del Plata, no descartan incrementar las medidas de acción directa, en caso de que el dinero no llegue a sus cuentas.

Cabe recordar que el pasado 22 de junio la UTA de Mar del Plata decretó un paro nocturno de colectivos mientras el empresario Juan Inza -que prácticamente monopoliza todas las líneas locales- reclamaba mayor asistencia estatal y comenzaba a aplicar suspensiones. Tras nueve noches sin avances, la falta de pago del aguinaldo y la incertidumbre sobre el cobro de los salarios en Mar del Plata -y también en todas las grandes ciudades del interior del país- llevaron a que desde las 22 de este miércoles se iniciara un paro, durante todo el día, por tiempo indeterminado.

Sin embargo, este jueves a última hora y a la espera de una negociación nacional en el Ministerio de Trabajo prevista para hoy, el gremio en Mar del Plata anunció que a partir del viernes a las 7 se retomarían los servicios durante el día, aunque se mantendría el paro nocturno a partir de las 22 y hasta las 6 del día siguiente.

LA UTA Y UNA INTERNA DE VIEJA DATA

En cuanto a la interna dentro del gremio que representa a los trabajadores que se desempeñan en los colectivos, el conflicto data de tiempo atrás. Sin ir más lejos en febrero de este año la situación quedó expuesta en el marco de una serie de episodios registrados a nivel nacional, y que naturalmente tuvieron su repercusión en Mar del Plata.

Concretamente, muchos de los choferes le reclaman desde hace tiempo mayor representación a su propio gremio. A nivel local la situación derivó en febrero de este año en medidas de fuerza y denuncias contra la seccional, en especial debido a su presunta pasividad y complicidad con las empresas de transporte, además de persecución y hasta irregularidades en la elección de autoridades sindicales, de acuerdo a lo que denunciaron públicamente en su momento.