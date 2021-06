Colegios privados presionan por la presencialidad: Sadop, contra la “irresponsabilidad”

Una institución presentó un amparo y grupos de padres protestarán en escuelas. El gremio docente describió que Mar del Plata está “en el momento sanitario más crítico”.

(Foto: Facebook Instituto Albert Einstein)

Mientras Mar del Plata atraviesa el peor momento epidemiológico de la pandemia del coronavirus con un fuerte impacto de la segunda ola, un amparo presentado ante la Justicia por el colegio privado Einstein para pedir el dictado de una cautelar que permita a la institución a retomar la presencialidad -en contra de la medida sanitaria dispuesta por el gobierno provincial ante la escalada de contagios- provocó que comunidades educativas de diversas escuelas privadas comenzaran a organizar protestas y concentraciones para este viernes a la tarde en ese mismo sentido. Y a raíz de la situación, desde el gremio docente del sector, Sadop, se preguntaron -con fuerte crítica- si esas convocatorias se traducen en un “intento de condicionar a la Justicia” o en “simple irresponsabilidad”.

El reclamo del sector privado de la educación comenzó a tomar forma a principios de esta semana cuando el Instituto Albert Einstein presentó ante el Juzgado Civil N°13 un amparo contra el gobierno provincial “tendiente a dejar sin efecto y aplicación” los decretos y resoluciones que rigen actualmente el sistema fases, por medio del cual Mar del Plata está en la fase 2 de las restricciones ante la grave situación epidemiológica.

Concretamente, la presentación dice que esas normativas vigentes derivan en la suspensión de la presencialidad de las clases en todos los niveles y pide el dictado de una medida cautelar con el objetivo de revertir las medidas vigentes y que así se disponga “el cese de la suspensión de la presencialidad”.

A partir de esa acción difundida por el colegio, otras comunidades educativas de escuelas privadas comenzaron a programar para la tarde de este viernes concentraciones en distintas instituciones con globos, carteles y velas.

Ese contexto llevó al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a emitir un comunicado en el que preguntó, con fuerte crítica: “¿Intento de condicionar a la justicia o simple irresponsabilidad?”. Y así, definieron: “Observamos con profunda preocupación este tipo de iniciativas, así como la de realizar planteos judiciales para evadir la ejecución, en el ámbito educativo, de la política pública de cuidado y contención de los contagios”.

De esa manera, desde el gremio describieron que Mar del Plata atraviesa el peor momento desde que comenzó la pandemia -con el récord de más de 4.400 casos activos reportados este jueves y con advertencias de efectores de salud de encontrarse “al límite” para la atención- y así remarcaron que “el cambio de fase no es una decisión caprichosa sino que obedece a que la ciudad está ocupando el tercer lugar de la provincia en cuanto al nivel de contagios, con un promedio de 450 nuevos casos diarios.”

“En este contexto, volver a las clases virtuales tiene como principal objetivo disminuir la circulación de personas y reservar el uso del transporte público sólo para trabajadores esenciales y personas que por cuestiones impostergables deban desplazarse”, plantearon y así sostuvieron que “en esta coyuntura no es suficiente con sostener que se aplicará el protocolo al interior de la escuela”.

Por otro lado, desde el sindicado conducido en Mar del Plata por Adriana Donzelli y Bruno Roldán entendieron que “ignorar las disposiciones y políticas que están diseñadas para proteger a la población, es de alguna manera vulnerar los principios republicanos de nuestra democracia” y señalaron que no permitirán “que se priorice el interés particular sobre el colectivo, los privilegios por sobre las necesidades de los más vulnerables”.

De esta manera, anunciaron que denunciarán ante el Ministerio de Trabajo “toda forma de presión que alguna escuela llegara ha realizar hacia los y las docentes con el fin de acompañar estas irresponsables protestas públicas y presenciales, así como ante la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión Privada) aquellos establecimientos que estén frustrando adrede el dictado de clases virtuales”.

Finalmente, y mientras se espera una definición de la Justicia en torno a la presentación del amparo por parte del colegio Einstein, desde Sadop plantearon: “Confiamos en que la Justicia no cederá ante estas maniobras que intentan condicionarla. Los antecedentes judiciales sobre planteos similares dejan en claro que no hay motivos para anteponer el interés particular por sobre una cuestión que compromete a la salud y la vida de miles de marplatenses”.

EL TRÁMITE DEL AMPARO

Según pudo saber Qué digital, el amparo por parte del Instituto Albert Einstein fue presentado el lunes por el abogado del colegio José Luis Palenzona y en el planteó “antecedentes y fundamentos” de algo que consideró una “irracionalidad mayúscula”.

Así, la presentación habló de que “de la presencialidad escolar no se han seguido problemas de contagio”, consideró que “la gravedad del tema es ostensible a poco que se considere que durante todo el curso del año 2020 no hubo actividad educativa presencial, con las consecuencias que de ello se siguen para la adecuada formación integral de nuestros niños y jóvenes” y hasta afirmó que “nuestros niños fueron y son rehenes de una decisión tomada sin respaldo científico” pese a plantear que idénticas medidas se han tomado “a nivel mundial”.

Presentado el amparo, el martes el juez Maximiliano Colángelo dispuso notificar al gobierno provincial para que en el plazo de cinco días se presente en el marco del proceso abierto y en torno a la medida cautelar solicitada -dirigida a lograr la presencialidad de las clases en el establecimiento- y reparó en que antes de resolverla correspondía requerir a la demandada, es decir a la Provincia, la presentación de un informe previo.