Colonia Barragán: reclamos de salud y espacios públicos en el paraje rural

El paraje Colonia Barragán, ubicado sobre la Ruta 2 al límite con el Partido de Mar Chiquita, cerró el 2021 con dos reclamos formalizados al gobierno municipal a través del Concejo Deliberante: la restitución de todos los servicios para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el mantenimiento y la puesta en valor de la única plaza con la que cuentan las 400 familias que viven en ese zona, a 30 kilómetros del centro de Mar del Plata.

Los dos expedientes fueron elevados por el bloque de concejales del Frente de Todos tras algunas reuniones -incluso de comisiones del Concejo- mantenidas con vecinas y vecinos de ese sector del Partido de General Pueyrredon.

El más reciente fue ingresado la semana pasada por la concejala Sol De la Torre y concretamente apunta a pedirle al gobierno municipal que lleve adelante “de manera urgente acciones que tiendan a poner en valor” la plaza de Colonia de Barragán, a través de la restauración de juegos y corte de la totalidad del pasto del predio en primera instancia. De esta manera, requiere que se realicen tarea para lograr una “resignificación de la plaza como un espacio público de encuentro, de esparcimiento y disfrute segura para las vecinas y vecinos de la zona”.

El expediente que deberá empezar a tratar el Concejo repara en que vecinas y vecinos expresaron su preocupación por el estado de abandono y deterioro en el que se encuentra la plaza, lindera a la Escuela provincial Nº 39.

“Pese a que la Municipalidad luego de más de un año de abandono realizó un corte parcial de pasto, los pocos juegos que allí se encuentran están rotos y sin mantenimiento, no hay árboles ni asientos, tampoco baños públicos, el pasto del sector donde se encuentran los arcos de fútbol no fue cortado y no hay en el lugar juegos accesibles”, enumera el proyecto de comunicación y cuestiona que la plaza “más que un entorno recreativo y de esparcimiento, es un espacio peligroso debido a la falta de mantenimiento y el total estado de abandono del lugar”.