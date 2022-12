Color, reivindicaciones y reclamos en la 16° Marcha del Orgullo LGBTIQ+

Este sábado miles de personas volvieron a las calles y participaron de una nueva edición del tradicional evento en Mar del Plata.

(Fotos: Qué digital)

Este sábado, el centro de Mar del Plata se tiñó de alegría, color y brillos en el marco de la 16° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se celebró en la ciudad. Entre reivindicaciones por los derechos conquistados, la movilización de este año estuvo atravesada, también, por los reclamos vinculados a la ordenanza que regula la prostitución y a la criminalización del colectivo travesti trans. Trabajadoras y trabajadores sexuales marcharon en una columna independiente.

Aunque la marcha comenzó minutos antes de las 19, desde las 16 el color de la bandera LGBTIQ+ comenzó a teñir la zona de Luro y Mitre, con la alegría del encuentro y la necesidad de visibilizar los principales reclamos, conquistas y el orgullo del colectivo en Argentina. En ese marco, hubo alrededor de 50 puestos y feriantes, artistas, mucha música, comparsas y los ya tradicionales camiones alegóricos que recorrieron las calles céntricas de la ciudad.

Este año, en Mar del Plata la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex, Queer y otras identidades (LBGTIQ+) se realizó bajo la consigna central “No a la zona roja de Montenegro”, al entender que “la norma local opera criminalizando a las personas travestis y trans por el solo hecho de utilizar el espacio público, vulnerando derechos fundamentales”.

Esto, en alusión a la aprobación e implementación de la Ordenanza 25.590 que regula la prostitución en Mar del Plata, limita las zonas de demanda y oferta de sexo en la vía pública con la habilitación puntual de una sola zona comprendida por la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay y establece sanciones y multas para quienes incumplen la norma, con valores que oscilan entre los $181 mil y $909 mil o arrestos de 5 hasta 30 días.

Al respecto, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Mar del Plata destacaron el crecimiento de la convocatoria, en especial en cuanto a familias diversas, niñeces y adolescencias, pero también cargaron contra el gobierno de Guillermo Montenegro por la criminalización del colectivo travesti trans. “No tenemos que olvidar que es una marcha política, porque no solo reivindicamos derechos sino que reclamamos que no puede haber retrocesos”, compartió Claudia Vega con Qué digital.

En esa misma línea, la también referente de la Asociación Mundo Igualitario (AMI) ahondó acerca de la consigna elegida este año y cuestionó duramente al intendente, al entender que “no podemos permitir que haya una persona que intenta resolver un conflicto con criminalización y cárcel, con multas a personas que no pueden pagarlas, que no tienen para llevar un plato a su mesa, para pagar un alquiler, no tienen una vivienda, son trans migrantes que vienen expulsadas de sus países”.

Así, Vega destacó que Mar del Plata “ha sido punta de lanza en materia de derechos” y que “somos vanguardia”, pero lamentó los retrocesos en materia de derechos, al reparar en que “esta ordenanza lo que hace es volver a poner una legalidad a los códigos de falta, donde no podían caminar por la calle personas que no estaban vestidas de acuerdo a su sexo”.

“Es inconstitucional lo que se hace y como la policía sabe, a las compañeras que salen a trabajar -incluso aquellas que no están en situación de prostitución- la policía las está parando y les está labrando el acta. Las personas no pueden caminar con ropa no adecuada al sexo”, denunció y pidió que el intendente escuche el reclamo y se replantee las políticas públicas que lleva adelante, no solo en cuanto a la ordenanza que regula la prostitución sino al incumplimiento del cupo laboral travesti trans en Mar del Plata.

LAS TRABAJADORAS SEXUALES, EN UNA COLUMNA INDEPENDIENTE

Por su parte, trabajadores y trabajadoras sexuales nucleadas en la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y el Colectivo Autónomo de Trabajadoras Sexuales, entre otras organizaciones autoconvocadas y de izquierda, también marcharon este sábado pero lo hicieron en una columna independiente “integrada por diversas organizaciones no oficialistas”. Entre el color rojo y los brillos, tuvieron también su propio camión alusivo.

Al respecto, Victoria Disalvo, referente del colectivo, destacó la importancia de reivindicar “el espíritu de lucha y de combate de estas marchas, porque nacen de protestas que fueron iniciadas por trabajadoras sexuales”. “Sin embargo, en la historia parece que las trabajadoras sexuales fuimos borradas de la Marcha del Orgullo y hoy estamos tratando de reivindicarnos como trabajadoras sexuales y de reivindicar nuestra lucha”, sostuvo.

En ese sentido, Disalvo cuestionó el rol del Municipio en el marco de la implementación de la Ordenanza 25.590 al advertir que criminaliza a las trabajadoras -en especial a quienes integran el colectivo travesti trans- y “prohíbe el ejercicio del trabajo sexual”.

“Nosotras seguimos trabajando en la misma zona de siempre pero con la policía mucha más violenta, con controles policiales, con asambleas en las esquinas. Estamos cada vez más organizadas”, aseguró y criticó la persecución contra el colectivo, en especial en lo que hace a las trabajadoras trans migrantes: “La policía las persigue, la sociedad las persigue. Están totalmente desamparadas”.

Por último Victoria, volvió a cargar contra el oficialismo -acusó al Frente de Todos en el Concejo Deliberante de “lavarse las manos” y dejarlas “libradas a la suerte de Montenegro”- y adelantó que desde la red que integra presentarán un habeas corpus colectivo “para derogar la ordenanza y declararla institucional”.

El Día del Orgullo se celebra internacionalmente el 28 de junio en conmemoración a la revuelta de Stonewall, ocurrida en 1969 en Estados Unidos. Sin embargo, en 1997 se consensuó en Argentina postergar la realización de la tradicional Marcha del Orgullo para el mes de noviembre debido al clima frío que se vive en invierno y, también, en conmemoración a la fundación del colectivo Nuestro Mundo, primera organización disidente de Argentina y de América Latina, nacida un 1 de noviembre de 1967.