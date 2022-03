Comenzó la segunda etapa de “Esquinas con memoria” en Mar del Plata

El reinicio de las señalizaciones dedicadas a víctimas de la última dictadura cívico militar comenzó con el recuerdo de exestudiantes de la Escuela Piloto.

La segunda etapa de “Esquinas con Memoria”, iniciativa encabezada por el Colectivo Faro de la Memoria, comenzó este martes con nuevas intervenciones en las calles de Mar del Plata. En esta ocasión, se señalizó la esquina de Libertad y Marconi con el nombre de cuatro estudiantes de la ex Escuela Piloto detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y se realizó, con numerosa participación, un acto en homenaje. Los detalles.

Esta nueva etapa del proyecto “Esquinas con memoria” fue encabezada este martes por el Colectivo Faro de la Memoria junto a diversos referentes de derechos humanos, exestudiantes y el Centro de Estudiantes de la Piloto y del Centro Cultural Movimiento Mayo. Justamente fue en la esquina de la sede del centro cultural donde se realizó un acto de homenaje además de la señalización de la esquina con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado.

En esta segunda etapa, la señalización se realizó en homenaje a Adriana Clara Bontti Ibargüengoytia, Julio César Pomponio, Gustavo Eduardo Stati López y Viviana Noemí. Las intervenciones, cabe recordar, no son al azar sino que apuntan a detenidos desaparecidos vinculados o vinculadas a Mar del Plata o bien con alguna relación a las esquinas que funcionarán como memoriales.

A pocos días de cumplirse 46 años del golpe de Estado cívico militar, en el marco del acto se leyeron distintos comunicados en los que se reconstruyó parte de la vida de cada una de las víctimas.

Así, recordaron que Adriana Clara Bontti Ibargüengoytia fue secuestrada el 19 de abril de 1977, a sus 20 años. Gustavo Eduardo Stati López, por su parte, nació en 1959 en Mar del Plata y fue secuestrado en 1976; fue visto en el centro clandestino de detención y tortura de la Base Naval y permanece desaparecido.

Por otro lado, Viviana Noemí nació en 1956, estudió Psicología y fue secuestrada en Capital Federal en 1976 cuando tenía 20 años. El último de los homenajeados fue Julio César Pomponio: nació en 1956, también estudió Psicología y fue secuestrado en la ciudad de La Plata cuando tenía 20 años. Todos ellos fueron estudiantes de la Escuela Piloto y pertenecientes al centro de estudiantes.

En el marco del homenaje, desde el centro de estudiantes de la Piloto compartieron sus palabras: “Como generación es diferente, yo no viví esa angustia por no tener libertad de expresión, por ser censurado, por no saber que iba a ser de mi vida, por el miedo a ser secuestrado, censurado, violado, asesinado”, expresaron.

“Es algo que por más empáticos que seamos nunca vamos a poder terminar de entender porque no lo vivimos, ni nuestros padres fueron totalmente contemporáneos ya que no habían nacido o eran muy pequeños. Pero sí sabemos porque nos contaron qué pasó aquel 24 de marzo de 1976 y por qué tenemos que tener memoria ya que nunca sabemos cuándo puede volver a ocurrir algo así”, señalaron.

“Nos duele lo que ocurrió y nos impacta. Cuatro estudiantes de la escuela piloto desaparecidos por la junta militar todos con menos de 20 años. Tenemos que conocer la historia de nuestro país para que nunca más ocurran estas atrocidades”, concluyeron.