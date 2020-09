Comercio: “Al tener menos circulación de gente hay menos consumo”

Desde el sindicato del sector plantearon la necesidad de que “el virus no se expanda” para que “las fuentes de trabajo no caigan”. Pidieron “responsabilidad a todos”.

(Foto: Qué digital)

Mientras los casos diarios de coronavirus crecen sin freno en Mar del Plata, que ya atravesó su segunda semana en la fase 3 de la cuarentena, desde el Sindicato de Empleados de Comercio salieron a pedir la “responsabilidad de todos” al marcar la necesidad de que “el virus no se expanda y no tome mayor dimensión” para que “las fuentes de trabajo no caigan”. Es que plantearon que “al tener menos circulación de gente hay menos consumo”.

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, Guillermo Bianchi, instó a la “responsabilidad de todos los sectores para poder superar la situación que estamos atravesando en materia sanitaria, económica y la política”.

Tras haber pasado la segunda semana en fase 3, con las limitaciones que ello implica y tras la negativa de avanzar en una flexibilización teniendo en cuenta la continuidad del aumento de contagios, el dirigente afirmó que en el sector ven “con mucha preocupación” la situación “tanto desde el ámbito sanitario como también desde lo económico, porque se ven los efectos que tiene el retroceso de fases y el incremento de los contagios”.

“Tenemos que intentar que el virus no se expanda y no tome mayor dimensión y hay que hacer todo lo posible para que en las empresas las fuentes de trabajo no caigan, porque al tener menos circulación de gente hay menos consumo”, remarcó Bianchi en torno a las dos variables.

“Hoy estamos transitando en Argentina todas y cada una de las crisis que sabíamos que iba a traer la pandemia. El objetivo es pasarlas con los menores sobresaltos posibles”, concluyó el dirigente mercantil.

Este sábado se cumple la segunda semana de Mar del Plata en la fase 3 de la cuarentena. El miércoles el gobierno provincial envió formalmente la notificación de rechazo hacia un pedido que había realizado el intendente Guillermo Montenegro y que se basaba en flexibilizar la fase 3, pese al crecimiento de los contagios. Concretamente, la solicitud buscaba habilitar laobra privada, la gastronomía con consumo en mesas en la puerta de los locales y que se permitiera la atención en los comercios no esenciales con ingreso al local de hasta una persona.