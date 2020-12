Comercios: desaceleración y caída de las ventas del 23% en noviembre

Así lo relevó un nuevo informe mensual realizado por la UCIP en Mar de Plata sobre comercios considerados no esenciales.

Con una moderada desaceleración en la caída valorada por el sector como una “una leve recuperación con respecto a octubre”, las ventas en comercios minoritas no esenciales de Mar del Plata registraron en noviembre una baja interanual del 23% en la continuidad de la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Como cada mes, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) realizó un relevamiento para medir el nivel de ventas en los comercios minoritas denominados no esenciales en el marco de la pandemia.

Tal como ocurrió en octubre donde se presentó una desaceleración de la caída, en noviembre ocurrió lo propio y la baja relevada por la UCIP en los comercios de Mar del Plata fue en torno al 23%, en comparación con el mismo mes del año pasado.

“Si bien se ha registrado una caída de ventas durante el anteúltimo mes del año, ha sido levemente inferior al mes de octubre en el cual se registró un 27%”, planteó el presidente de la UCIP, Raúl Lamacchia. En este sentido, explicó que “tradicionalmente en Mar del Plata las ventas de noviembre tienen una caída respecto al mes anterior” y valoró que en esta oportunidad “la variación interanual tuvo una brecha menor con noviembre 2019, en relación a los anteriores meses de pandemia, y en consecuencia reflejó una leve recuperación con respecto a octubre”.

El universo de los encuestados estuvo conformado por los rubros considerados no esenciales como son los de artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama; mueblerías; entre otros.

A lo largo de todo este año la brusca caída en el nivel de ventas se mantuvo durante varios meses producto de la pandemia y las medidas de restricción: en marzo fue del 55%, en abril del 85%, en mayo del 76%; en junio del 42%; en julio del 37%; en agosto del 32%; en septiembre del 43%; y en octubre del 27%.

En el marco de una encuesta realizada por la UCIP a las y los comerciantes sobre cómo esperan que evolucionen las ventas en los próximos tres meses, el 60% consideró que aumentarán, el 37,8% que se mantendrán sin cambios y sólo el 4,4% que bajarán. “Estos datos también son significativos acompañan este indicio de crecimiento en el sector comercial”, expusieron desde la entidad.

Por otro lado, un 50% de comerciantes encuestados expuso haber tenido problemas en el abastecimiento de mercadería. “El 70% de ese universo respondió que los proveedores no les entregan porque no tienen mercadería y el 30% restante creen que no reciben les envían los productos ya que entienden que los proveedores o no tienen precio o están especulando de acuerdo a la suba del dólar“, señalaron desdela UCIP.