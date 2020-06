Comercios minoristas: más de un 30% no pagó el total de los sueldos de abril

Así se desprende de un informe realizado por la UCIP en torno a comercios no esenciales. Sólo el 16% abonó el alquiler de manera completa y un 55% expuso no haber recibido asistencia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un informe desarrollado en mayo la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) con respecto a los comercios minoristas no esenciales de Mar del Plata que recién pudieron reabrir sus puertas la semana pasada expuso que, además de haber registrado una caída de ventas del 76%, poco más mitad los comerciantes no recibió asistencia estatal en materia laboral al tiempo que mostró que más del 30% no pagó el total de los sueldos de abril y sólo el 16% abonó el alquiler de manera completa.

El informe elaborado por la UCIP tuvo en cuenta a un universo de entrevistados que forman parte de rubros considerados no esenciales, entre los que se incluyó artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama; mueblerías.

Del total de comerciantes entrevistados, casi el 65% cuenta con empleados en sus locales y de ellos un 87,9% expuso que todo el personal se encuentra trabajando en tanto que un 12,1% respondió que realizó suspensiones.

Y con respecto al pago de los sueldos correspondientes a abril, el 65,9% sostuvo haberlos pagado en su totalidad, en tanto que une 19,5% manifestó todavía no haberlos pagado y un 14,6% dijo haber pagado sólo una parte. Los datos fueron en sintonía con los que se habían desprendido respecto a los salarios de marzo.a

En ese sentido, al ser consultados sobre si recibieron alguna asistencia estatal en materia laboral, el 55,8% de los comerciantes manifestó que no; el 40,4% expresó que recibe los salarios complementarios y el resto expuso recibir otras ayudas.

Por otro lado, el 80% de los comerciantes encuestados dijo ser inquilino del local en el que desarrolla su actividad, y sobre ellos, un 49,9% señaló haber pagado una parte del alquiler, un 33,3% expuso no haberlo pagado y sólo un 16,8% sostuvo haberlo pagado en su totalidad.

Entre el 49,9% de los que pagaron sólo una parte, el 50% contó haber abonado la mitad en tanto que el resto realizó diversos acuerdos con los propietarios.

Al presentar el informe, el presidente de la UCIP, Raúl Lamacchia, destacó que la semana pasada se haya podido regresar a la actividad en los comercios minoristas de la ciudad. “La aprobación para la apertura ha sido un alivio para nuestro sector. Los números que presentamos en este informe reflejan la dramática situación que estamos atravesando y justifican el insistente pedido que hemos hecho junto con los comerciantes a las autoridades de la urgente reapertura de los locales comerciales”, sostuvo.