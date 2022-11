Comercios registran otra caída en el nivel de ventas por segundo mes seguido

Así lo relevaron desde la UCIP a partir de una baja del 9,6% durante octubre. En el mes anterior el descenso había sido del 2%.

(Foto: archivo / Qué digital)

Por segundo mes consecutivo, los comercios minoristas de Mar del Plata registraron una caída en el nivel de ventas: en octubre fue del 9,6% mientras que en septiembre se había iniciado la tendencia con un 2,4%. “La afluencia turística no logró impactar como se esperaba en las ventas de los comercios locales”, señalaron desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) al presentar su relevamiento mensual.

La tendencia a la baja de las ventas en comparación interanual comenzó a presentarse en septiembre con una caída del 2,44% y también se registró en fechas puntuales como el fin de semana extralargo por el Día del Respecto a la Diversidad Cultural (-5%) y el Día de la Madre (-3,9%).

Ahora, el informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP arrojó como resultado que el promedio de ventas, en unidades físicas, disminuyó un 9,67% en octubre comparado con el mismo mes del año pasado.

“Esta situación no escapa a la realidad nacional donde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó también una caída nacional en este mes, si bien en Mar del Plata fue más acentuada”, declaró el presidente de la UCIP, Blas Taladrid, quien además remarcó que pese a las expectativas que generaron en el comercio los Juegos Bonaerenses, el fin de semana largo y los Juegos Evita “esa afluencia turística no logró impactar como se esperaba en las ventas de los comercios locales”.

La muestra del relevamiento mensual que realiza la UCIP estuvo conformada por distintos rubros distribuidos en los doce centros comerciales a cielo abierto de la ciudad como artículos deportivos y recreación; alimentos y bebidas; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; farmacias; perfumerías y cosméticas; ferreterías; textil blanco y ropa de cama, mueblerías.

En lo que va del año, las ventas minoristas en Mar del Plata tuvieron un incremento interanual del 35% en enero, en tanto que puntualmente en el fin de semana largo de Carnaval la suba fue del 30%. En febrero, el aumento fue del 32,83%, en marzo del 19% y en abril del 23%. Por su parte, en Semana Santa aumentaron un 27,5%, en el mes de mayo se relevó una mejora del 26%, en junio la suba fue del 19,5% y en vacaciones de invierno, del 11%. Además, en julio las ventas crecieron un 10%, en agosto un 4,2% y en el Día de la Niñez los valores fueron similares a los del 2021.

LA EXPECTATIVA DE LOS COMERCIANTES

Como parte del trabajo mensual realizado por la UCIP se incluyó una encuesta a las y los comerciantes asociados a la entidad que arrojó que de cara al futuro, se midieron las expectativas en los rubros ventas, empleo e inversión.

Sobre la evolución de sus ventas en el próximo semestre, un 43,8% proyectó que aumentarán; mientras que para el 39,6% se mantendrán sin variaciones; y para el 16,7% disminuirán. Con relación a la variación de las plantillas de personal, de cara al próximo semestre un 22,9% indicó que aumentará su nómina, en tanto que el 72,9% mantendrá sin variaciones y sólo el 4,2% sostuvo que las disminuirá.

Con respecto a las inversiones para el próximo bimestre, el 35,4% respondió que piensa aumentar su inversión; el 62,5% sostuvo que no piensa aumentar; y un 2,1% dijo que “lo está evaluando”.