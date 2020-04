Cómo será la reapertura de los bancos en plena cuarentena

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Desde este viernes, las sucursales bancarias reabrirán sus puertas, también en Mar del Plata y a pesar de la vigencia de la cuarentena obligatoria: será con el objetivo de facilitar y agilizar el pago de programas sociales y jubilaciones en medio de la emergencia sanitaria. Cómo será la reapertura parcial de las entidades y qué recaudos se deben tomar para prevenir la transmisión del coronavirus.

Días atrás, cuando se inició el pago adelantado del cronograma de Anses, en toda la ciudad y el país se dieron importantes filas y demoras en los cajeros automáticos que dieron cuenta de la contradicción entre la necesidad económica y el exponer a grupos de riesgo, en plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La reapertura de las sucursales se hará tras la orden del Banco Central: no será una apertura plena, sino que tendrá el principal objetivo de brindar respuestas a esos trámites particulares. En este sentido, es importante destacar que no se atenderá ningún otro servicio que no sea el pago de haberes jubilatorios o programas de seguridad social.