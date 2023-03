Con Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo inauguró su nueva sede local

Las oficinas funcionarán en el edificio del Banco Provincia. “Nuestra tarea no es llorosa, ni de bronca; no odiamos, amamos”, destacó la presidenta de Abuelas.

(Fotos: Qué digital)

Luego de un 2022 que terminó con la noticia de la restitución del nieto 132, Juan José Morales, Abuelas de Plaza de Mayo empieza el 2023 con un nuevo espacio físico en la ciudad de Mar del Plata: con la presencia de Estela de Carlotto, Carmen Ledda Barreiro de Muñoz y Juan Cuattromo quedaron oficialmente inauguradas las oficinas cedidas en el edificio del Banco Provincia, en peatonal San Martín esquina Córdoba.

“Encontramos gente amiga en el Banco Provincia y conseguir este espacio es lindísimo. Nuestra tarea no es llorosa, ni de bronca; no odiamos, amamos. El amor es lo único que puede llegar a formar un país como el que querían nuestros hijos, los 30 mil desaparecidos”, expresó durante la inauguración la presidenta de Abuelas, quien recordó la lucha de su hija y sus compañeros y compañeros al afirmar: “ Ellos dieron la vida pero su lucha no fue en vano. Y yo le prometí a Laura en su tumba no dejar de trabajar por lo que ellos querían: un país mejor”.

Hace poco más de un año se había extendido la cesión de las oficinas ubicadas en el Banco Provincia, otorgadas en comodato a la filial local. Ese acuerdo establecía una vigencia de diez años. Ahora, tras ese primer paso, ya quedó oficialmente inaugurado el espacio para el organismo que acaba de cumplir 45 años de plena vigencia.

El evento inaugural comenzó a las 17, con la actuación del artista circense Nacho Rey y la murga Uruguaya Confusa Algarabía. Al finalizar, con la presencia de Estela de Carlotto y Abuelas de distintos puntos del país, tuvo lugar el acto y corte de cinta del espacio.

En ese marco, de Carlotto destacó la importancia de “tener un espacio de trabajo digno y grato”, habló de la resiliencia de las Abuelas y de la felicidad de haber encontrado 132 nietos y nietas: “Recuperar cada nieto significa que un país como Argentina logra hacer justicia. El tiempo pasa y nosotros no dejamos de trabajar, esté quien esté”.

Así, la referente de Abuelas ahondó en el rol activo de quienes recuperaron su identidad, porque “faltan muchos y nos duele la abuela que está esperando, porque muchas ya no están”. “Pero quedan las familias y quedamos nosotras para contarles quién era su abuela. Y él o ella va a recuperar lo que tiene derecho a tener: su identidad”, enfatizó.

Además, sobre la labor que realizan, de Carlotto aseguró que “las abuelas somos alegres” y alzó su copa, previo al corte de cintas, “por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia” “Y por sobre todo -sumó- por Nunca Más”.

Sobre los orígenes de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó su pasado como directora de escuela y se refirió al proceso de conformación de la organización, en medio del dolor. “No tenía la menor idea de qué hacer, porque de política, nada. Yo viví tantas dictaduras, de diferentes colores, pero nunca como ésta: y esto no se debe repetir, si se repite la culpa es nuestra, de aquellos que dicen son viejas locas, son todas mentiras, no fueron 30 mil, esos chicos quién sabe qué hicieron. Habría que decirles que recorran las bibliotecas (porque hay muchos libros) sobre esta lucha que no termina porque faltan más de 300 nietos recuperar”, fue el mensaje quedó.