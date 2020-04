Confirman que los bancos abrirán el fin de semana en horario habitual

La resolución fue tomada por el Banco Central tras la acumulación de gente y largas filas generadas en las entidades de todo el país.

Tras una mañana marcada por las largas filas y la importante acumulación de gente en los bancos, el Banco Central confirmó minutos antes del mediodía de este viernes que las entidades bancarias de todo el país deberán abrir sus puertas sábado y domingo en el horario habitual -es decir de 10 y 15- para continuar exclusivamente con el pago de haberes previsionales y asignaciones familiares que no se puedan realizarse a través de cajeros automáticos.

“Las entidades financieras deberán abrir sus casas operativas los días 4 y 5 de abril de 2020 para la atención de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a jurisdicciones provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o beneficiarios de prestaciones, planes o programas de ayuda abonados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) u otro ente administrador de pagos, durante la jornada habitual de atención al público, según la jurisdicción de que se trate”, dice, textualmente, la resolución del Banco Central.

Al igual que sucedió en varios puntos del país y pese a las recomendaciones oficiales en medio de la cuarentena por el coronavirus, este viernes las puertas de los bancos de Mar del Plata amanecieron con largas filas y acumulación de personas a la espera de poder ser atenidos en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que sigue vigente hasta el domingo 12 de abril inclusive.

La reapertura de las sucursales se concretó este viernes tras la orden del Banco Central: no se trata de una apertura plena ya que no se atiende ningún otro servicio que no sea el pago de haberes jubilatorios o programas de seguridad social, que no puedan haber sido cobrados a través de los cajeros automáticos.

Las sucursales cumplen su horario habitual, es decir de 10 a 15, para los pagos de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo o Fondo de desempleo, siempre y cuando se corresponda con la fecha asignada de cobro.

“Abren los bancos únicamente para atender la demanda de las personas que no puedan cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito“, había explicado en las primeras horas de la mañana de este viernes el Banco Central en sus redes sociales.

Asimismo, sumó, ante las dudas generadas: “¿Cuántos días estarán abiertos los bancos? Durante toda la cuarentena los bancos estarán abiertos y atenderán a las personas que no puedan cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito”.