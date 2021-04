Conflicto con Cablevisión: la Defensoría sugiere no pagar facturas con aumentos

Tras las subas anunciadas por la empresa y no aprobadas por el Enacom, el organismo provincial pidió que “se abstenga de aplicar aumentos no autorizados”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que la empresa Cablevisión anunciara en los últimos días que aplicará nuevas subas a partir de junio en sus servicios de cable e internet y de que desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) afirmaran que la medida “carece de valor legal y no ha sido convalidada”, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense sugirieron “no pagar las facturas de cable, telefonía e internet que presenten aumentos no autorizados” y pidieron a las empresas que “se abstengan” de aplicarlos.

“Te informamos que a partir del 1º de junio 2021 los precios mensuales de tus servicios de televisión, internet, voz, adicionales y/u otros cargos se incrementarán en hasta un 10%”, dice un mensaje que la empresa Cablevisión-Fibertel difundió en las últimas boletas de sus usuarios, tras haber implementado a principios de este año aumentos por encima del valor máximo que había dispuesto el gobierno nacional, cuyos montos aún no fueron bonificados.

En ese marco, en las últimas horas desde el Enacom plantearon que “no se ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet o televisión paga” por lo que cuestionaron a la empresa del grupo Clarín y plantearon que la medida “carece de valor legal”.

Ahora, la Defensoría del Pueblo bonaerense en un comunicado exigió a las empresas prestadoras de servicios de televisión por cable o satelital, internet y telefonía móvil que “se abstengan de aplicar aumentos no autorizados en las facturas de las y los consumidores/as por los servicios contratados”.

“La Defensoría recibió numerosos reclamos de personas que sufrieron aumentos no autorizados, por fuera del marco regulatorio”, planteó el defensor Guido Lorenzino al exponer que en algunos casos los avisos de aumento era de aplicación a partir de mayo.

De esta manera, desde el organismo sugirieron “no pagar las facturas de cable, telefonía e internet que presenten aumentos no autorizados por la autoridad de aplicación” y recomendaron a quienes reciban los aumentos que “realicen el respectivo reclamo ante el Enacom o la Defensoría a través de los múltiples canales de recepción de quejas”.

En enero pasado, tras la salida del congelamiento de tarifas de servicios televisión por cable, telefonía e internet, la empresa Cablevisión cobró aumentos superiores al tope de entre 5 y 8% que había sido aprobado por el Enacom por lo que el gobierno nacional intimó a la firma a devolver esos montos, algo que nunca ocurrió. Posteriormente, el Enacom autorizó nuevos aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga entre el 5% y 7,5%. El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en declaraciones a El Destape Radio, puntualizó: “Salvo el Grupo Clarín, todos devolvieron el aumento no autorizado de principio de año”.