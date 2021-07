Conflicto en el basural: una nueva protesta de trabajadores y bloqueo

El Ceamse dejó de operar en el predio y el Municipio quedó a cargo de la actividad. Una decena de trabajadores exigen ser reincorporados en sus puestos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Una vez más el predio de disposición final de residuos de Mar del Plata se encuentra envuelto en medio de un conflicto, en este caso de carácter laboral y tras la partida -concretada este jueves- de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Ocho trabajadores nucleados en uno de los gremios del sector denuncian que no son tenidos en cuenta para seguir en sus puestos y tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo resolvieron iniciar una protesta y bloqueo en el ingreso al basural.

El reclamo iniciado este viernes es llevado adelante por un grupo de ocho trabajadores nucleados en la Asociación Gremial Obreros y Empleados de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales (Agoec), uno de los tres gremios que tiene representación sindical entre los trabajadores del basural, además de Camioneros y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Las primeras protestas habían ocurrido semanas atrás y todo derivó en audiencias en el Ministerio de Trabajo en las cuales desde Agoec intentaban garantizar la continuidad laboral de sus trabajadores después de la fecha límite en la que la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) dejaría de operar en el predio: el 15 de julio.

Llegado ese plazo, una vez más estalló el conflicto con una protesta y bloqueo en el ingreso del predio que se mantenía hasta el mediodía de este viernes.

“Es una falta de respeto, no obraron de buena fe”, dijo en diálogo con Qué digital el secretario general de Agoec, Jorge Mancini, y resumió que el reclamo apunta a que mientras trabajadores de los otros dos gremios tienen su continuidad laboral los ocho que dependen de Agoec, no. “Pedimos que no haya discriminación sindical y que tomen a los trabajadores nuestros como tomaron a los de Camioneros y Uocra”, apuntó el dirigente gremial.

Asimismo, explicó que hasta el momento los trabajadores se desempeñaban para el Ceamse a través de la empresa contratista Estrans SA. E incluso afirmó que hay otras tres empresas que se hicieron cargo de la operatoria del predio algo que, por su parte, negaron desde el gobierno municipal ante la consulta de Qué digital.

Fuentes municipales consultadas afirmaron que desde este viernes la operatoria del predio quedó a cargo del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y que está previsto un llamado a licitación para dentro de algunos meses que, proyectan, implicará un gasto menor para el Municipio teniendo en cuenta que ya no serán necesarias obras que eran realizadas hasta ahora por el Ceamse y su contratista.

Semanas atrás, cuando se conoció públicamente que el Ceamse -que prestó servicios desde 2018– no seguiría operando en el basural desde el Frente de Todos presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer las proyecciones del gobierno municipal en torno al funcionamiento del predio de disposición final. La respuesta, todavía no llegó.