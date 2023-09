Conflicto en el Hotel Bristol: conciliación obligatoria, reclamos y audiencia

Tras la medida de fuerza lanzada por el gremio por incumplimientos, intervino el Ministerio de Trabajo. El viernes habrá una audiencia.

(Foto: Qué digital)

Tras la medida de fuerza lanzada en el Hotel Bristol de Mar del Plata por el sindicato hotelero en el marco de una denuncia por irregularidades e incumplimientos laborales, a fines de la semana pasada tomó intervención el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que dictó la conciliación obligatoria por quince días y pautó una audiencia para el próximo viernes. Desde el sindicato advirtieron que mantendrán sus exigencias en tanto la empresa no revierta su actitud. Aseguran que un 40% del personal se encuentra mal registrado.

La protesta y acampe en el hotel ubicado en San Martín 2150 se desarrolló el pasado jueves como parte de un plan de lucha lanzado por la delegación local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) en rechazo de “la incorrecta registración laboral y el incumplimiento de los acuerdos del convenio colectivo y modalidades de trabajo”.

En ese marco, ese mismo día la administración del hotel solicitó ante el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria, por lo que el gremio fue citado a la sede de la cartera laboral y aunque se negó a acatar la medida al considerar que “no se había resuelto nada de lo planteado o exigido por ley” el organismo estatal resolvió dictar la conciliación por quince días, por lo que las medidas de fuerza quedaron suspendidas.

Al respecto, desde el sindicato le explicaron a Qué digital que tras la firma del acta de conciliación, las partes fueron citadas a una audiencia que tendrá lugar el próximo viernes 15 de septiembre a las 9, con el objetivo de llegar a un acuerdo. De todos modos, desde Uthgra aclararon cuál es su postura: no van a retrotraerse en los reclamos porque están amparados por la ley.

“Vamos a ir a la citación el viernes y esperamos resolverlo y si no transcurridos los quince días si esta situación no se revierte volveremos con una medida gremial por tiempo indeterminado hasta que se solucione lo que estamos exigiendo”, puntualizaron y advirtieron que no permitirán “las presiones, el hostigamiento ni las malas contrataciones”.

En lo que hace al reclamo, según indicaron desde la delegación local del sindicato, el conflicto se inició a partir de la denuncia de dos trabajadoras eventuales que pasaron a ser delegadas y que fueron “las primeras que se animaron” a exponer la situación.

“El resto no quiere hacer el reclamo por miedo a represalias de la empresa”, expusieron desde Uthgra y aclararon que si bien el primer paso es resolver la situación de las dos trabajadoras, el objetivo es avanzar respecto a la totalidad del personal en lo que hace a la modalidad de las contrataciones.

Es que, según datos del gremio, entre un 30% y un 40% del personal se encuentra mal registrado o por fuera de lo que establece el convenio colectivo de trabajo para el sector. “Están todos como extraeventuales cuando las contrataciones no son esas y teniendo otro tipo de contrataciones dentro de lo que es el convenio colectivo de gastronómicos, donde tendrían que estar bien encuadrados”, explicaron.