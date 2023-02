Construcción: accidentes “evitables” en obras, trabajo no registrado y controles

Luego de la caída de dos trabajadores en una obra del macrocentro, la preocupación de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y un panorama del sector.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de la caída y las lesiones de dos trabajadores en una obra del macrocentro, desde la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Mar del Plata expresaron su malestar y reiteraron el pedido a las empresas y contratistas que hagan cumplir las normativas de seguridad e higiene. El panorama del sector, con el trabajo no registrado y los controles entre las principales preocupaciones.

Esta semana se conoció de la caída desde unos diez metros de dos trabajadores en una construcción de Alsina y Roca. Mientras la Fiscalía N°11 investiga las posibles responsabilidades en el hecho, y mientras los obreros se recuperan tras haber sufrido fracturas y lesiones en el rostro tras haber quedado uno de ellos colgado de una vía, desde la Uocra se manifestaron al respecto.

“A las empresas y contratistas les pedimos que tengan un mayor control de los responsables de Seguridad e Higiene que ponen en sus obras, haciendo cumplir las leyes vigentes en materia de seguridad e higiene y el Decreto Nº 911/96. Ya que teniendo en cuenta que el encargado de hacer cumplir las normativas de Seguridad e Higiene se encontraba en obra y aún así ocurrió este accidente”, manifestaron a través de un comunicado desde el sindicato que a nivel local conduce César Trujillo.

En diálogo con Qué digital, Trujillo reconoce que en sí mismo la actividad presenta riesgos pero que “da un poco de bronca que no se cumpla la normativa para que el empleador tenga higiene y seguridad en obras, que todos los días tienen que dar garantías para que el trabajador se mueva en ella”.

“Le estamos pidiendo a los empresarios que dispongan de mayores controles para cuidar el trabajo y la vida de los trabajadores. Fue una desgracia con suerte pero no tiene que suceder porque son accidentes evitable”, sumó el dirigente sindical.

Si bien en el último tiempo se registraron accidentes de este tipo en distintos establecimientos, desde la Uocra tienen registro reciente de tres casos entre sus afiliados. Sobre los controles de seguridad, apuntó: “De la vereda para afuera lo tiene que controlar la municipalidad, de la vereda para adentro está vigente la ley que establece cómo tiene que desarrollarse la obra”, dijo y aseguró que desde el sindicato también llevan adelante sus controles.

“Donde vemos anormalidades vamos a advertirlo y en la segunda vez vamos con el Ministerio de Trabajo para hacer cumplir las normas de seguridad. De no acatar puede haber sanciones e incluso parar la obra. Lo que nosotros no queremos justamente es parar la obra porque paramos el trabajo. Pero tenemos las herramientas y las usamos, por ejemplo a través de denuncias de los delegados del sindicato en las obras. Necesitamos que el empleador y el trabajador entiendan que la vida es una sola“, reconoció.

CONSTRUCCIÓN: EL CRECIMIENTO Y EL TRABAJO NO REGISTRADO EN MAR DEL PLATA

El aumento de la actividad -sobre todo a partir de la obra privada- es tal que Trujillo sostiene que “aquel que tiene el oficio hoy está trabajando”, pero advierte que más allá de ese crecimiento, el trabajo no registrado sigue siendo un flagelo para el sector. “Hay muchos trabajadores en negro, ya sea por una cuestión salarial o porque cobran un plan social, sin las ventajas que le da estar registrado, o por abusos del contratista. Es lamentable”, cuestionó.

En cuanto a números, indicó que la seccional abarca unas ocho localidades de la región y en total nuclean alrededor de 16 mil trabajadores registrados, de los cuales unos 7 mil pertenecen a Mar del Plata. Sin embargo, calculan que alrededor de 10 mil lo hacen de manera informal.

Los barrios privados, al respecto de ese crecimiento de la actividad, son un factor importante del nivel de actividad pero no así de la regularización de los trabajadores: aseguró que en la ciudad se están construyendo una decena de barrios privados y que en muchos complicaciones para ingresar y hacer cumplir la normativa. “Nos ponen un montón de trabas. Hemos logrado hace un tiempo que cada contratista o empresa que trabaje en el country deba presentar ante la administración que el trabajador esté registrado y con ART. Pero no sabemos si se cumple en todos lados o no“, cerró.