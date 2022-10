Consumo problemático: una mirada en profundidad desde Posada del Inti

Ante el cierre del Paraje San Francisco, el titular de la comunidad terapéutica profundizó sobre los “contextos de pobreza” y la responsabilidad del Estado ante la falta de prevención.

(Fotos: archivo / Qué digital)

La demanda que supera la capacidad de respuesta de la comunidad terapéutica Posada del Inti para el abordaje de personas con consumo problemático en un escenario social y económico cada vez más complejo derivó a comienzos de octubre en el cierre del Paraje San Francisco, uno de los dispositivos residenciales que la institución reabrió en 2018 y que ahora pasará a ser una casa convivencial comunitaria bajo la órbita del Obispado luego de finalizar el convenio que mantenían. Cuál es su situación actual bajo la mirada crítica de su titular, Fabián Messina.

“Tuvimos que dar un pasito atrás y fortalecernos”, reconoció en una entrevista con Qué digital el presidente de la ONG respecto al cierre del Paraje San Francisco concretado recientemente mientras apuntó contra el presupuesto limitado que se destina a salud mental y la falta de campañas y políticas de Estado —en sus distintos niveles— para la prevención y el abordaje del consumo problemático. Actualmente, la institución trabaja con 80 personas de forma residencial y 50 en carácter ambulatorio.

“Lo que está pasando está en sintonía con lo que le venimos brindando a un montón de pibes y pibas. Socialmente los venimos castigando cuando la sustancia, de alguna manera, es el refugio que tienen a un montón de cuestiones que atraviesan”, analizó Messina al lamentar una suerte de “descuido” del piberío que a diario y de manera vertiginosa se enfrenta a “nuevas formas de consumo y nuevas sustancias de todo tipo”.

Con veinte años de trabajo sostenido y el cierre de varios de sus dispositivos en los últimos años como consecuencia de la falta de presupuesto y apoyo del Estado —agravado por la pandemia y el aumento en el consumo—, la comunidad terapéutica que trabaja a través de convenios con la Secretaría de Política Integrales sobre Drogas (Sedronar) y de manera privada a través de obras sociales, asegura renovar la apuesta por un trabajo “integral, artesanal y también profesional” a partir de las tres sedes que continuarán en funcionamiento: la ambulatoria ubicada en Caseros 4552 y las residenciales del barrio Las Dalias en Los Arrayanes 6462 y de Antu Ruka, ubicada en calle 485 del barrio Antártida Argentina.

Messina explicó que mantener en funcionamiento el Paraje San Francisco -que había reabierto a cargo de Posada del Inti en diciembre de 2018 a partir de un convenio firmado por entonces con el Municipio y el Obispado- con “semejante estructura” de 30 camas era “inviable” a la hora de llevarlo a cabo. “Decidimos achicarnos por una cuestión económica y de legalidad para tener los tres espacios que tenemos en regla. El comodato con el Obispado se terminó y decidimos dejar el Paraje aunque se va a seguir trabajando adicciones en el espacio y también se anunció la puesta en marcha de hogares”, aclaró.

EL CONSUMO, UNA PROBLEMÁTICA “MULTICAUSAL”

Identificar el motivo por el que una persona consume es clave al momento de su abordaje. Año tras año, los índices de consumo van en aumento y el análisis de las últimas dos décadas confirma la tendencia “de manera silenciosa y constante” que, a su vez, se potenció tras la pandemia de coronavirus —aseguró Messina— y sostuvo que “cuando se analiza el contexto se ve gente que la está pasando muy muy mal”. “A veces la droga es una especie de bastón en esta situación”, definió.

“Uno se pregunta qué es lo que está sucediendo que año tras año los índices de consumo van en aumento. Creo que hay que tomar cartas en el asunto y entender que el consumo problemático es una cuestión multicausal en la que entran en juego muchos aspectos: psíquicos, biológicos, sociales, biosociales”, enumeró el titular de Posada del Inti. Las variables, de esta manera, resultan amplias y requieren de un abordaje interdisciplinario que analice y contemple también el ámbito familiar y el contexto social y económico que “cada vez es más complejo”.

“Entran en juego muchísimas cuestiones que se ven cotidianamente: el aspecto familiar, social, la educación, el ámbito laboral, el acceso a la salud y también las situaciones de violencia. El tránsito de un niño en sus distintas etapas de crecimiento puede verse afectado por diferentes motivos y no todas y todos tienen la misma capacidad y entorno para transitarlo de manera no traumática”, describió.

CONTEXTOS DE POBREZA: LA SUSTANCIA, UN “REFUGIO”

“¿Cuál es el milagro que estamos esperando socialmente? ¿Que los pibes salgan corriendo a la universidad?“, se cuestiona Fabián Messina y, con retórica, resuelve: “¿Es eso posible en este contexto de pobreza, con los índices que tenemos en los últimos diez años en Mar del Plata y en todo el resto del país?”.

Específicamente, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el primer semestre del 2022, mostró un aumento en el índice de pobreza y una baja en el índice de indigencia en Mar del Plata. En concreto, el 32,6% de la población marplatense se ubica en la pobreza (213.346 personas pobres) y el 4,9% en la indigencia (32.171 personas en situación de indigencia).

“Lo que está pasando respecto al consumo está en sintonía con lo que les venimos brindando a un montón de pibes y pibas. Socialmente los venimos castigando cuando, de alguna manera, la sustancia es el refugio que tienen a un montón de cuestiones. Estamos esperando que todo el mundo trabaje, estudie, que todo el mundo sea correcto y que se exprese correctamente cuando no están dadas las condiciones“, sostuvo.

Además, añadió que “el consumo problemático atraviesa a todas las clases sociales, desde los barrios más populares hasta los sectores más pudientes” y enfatizó en la necesidad de realizar “una fuerte autocrítica a nivel social de qué es lo que se espera”.

LA PREVENCIÓN Y EL ROL DEL ESTADO

A través de la Ley N°26.934, el Estado tiene la obligación de prevenir el consumo problemático, brindar asistencia gratuita a las personas afectadas por adicciones e integrarlas socialmente bajo el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Iacop). A su vez, la normativa establece la creación de Centros Comunitarios de Prevención. Sin embargo, Messina sentenció que “hace 25 años que no hay una campaña de prevención de alto impacto“.

“No se habla de consumo en las escuelas, en los clubes. No prendés la televisión y te bombardean con mensajes asociados al no consumo. Y cuando hablamos de consumo nos referimos a sustancias tanto lícitas como ilícitas, desde alcohol hasta los psicofármacos y también el juego. Al contrario, uno prende la televisión y está rodeado de publicidades de juego y a un clic de estar timbeando“, apuntó.

“La inmediatez nos ha posicionado como un ser bastante frágil y rodeado de estímulos de consumo. Vas a un supermercado y, en cualquier parte del mundo, entre un litro de vodka y un litro de leche tenés veinte veces más de diferencia en el valor del alcohol. Acá eso no sucede. No hay una política que cuide y preserve un montón de situaciones y por eso digo que la política pública en los últimos veinte años ha cometido errores gravísimos”, agregó.

Para Messina, las iniciativas que buscan legalizar diferentes tipos de drogas al entender que la política de drogas de los últimos años falló, son una “falacia” ya que considera que “no puede fallar algo que nunca se hizo”. Es que, si bien las posiciones críticas a la política de drogas que cita suelen enfocarse en la perspectiva punitivista con la que las gestiones estatales hacen foco en las drogas como un tema casi exclusivo de “seguridad”, en virtud de su experiencia y conocimiento, Messina hace énfasis puntualmente a las insuficientes -o, según él, inexistentes- políticas en materia asistencial.

Además, el referente de la ONG reiteró la falta de políticas públicas de prevención y también de asistencia de alto impacto en los últimos veinte años que se suman también a las polémicas en torno a políticas de reducción de daños.

“Está esa falsa premisa de que hay que ser más canchero y tratar de que se droguen menos porque en los últimos años la política de drogas fracasó. Mentira. Las intervenciones que se han hecho fueron aisladas y esporádicas. No hay una política de Estado que se sostenga a través del tiempo. Y esto ocurre a través de los distintos colores. Han descuidado al piberío, como dirían los abuelos. Han descuidado a pibes y pibas de todo el país de distintas clases sociales y los han rodeado de estímulos de consumo y eso es un cóctel bastante peligroso“, sentenció Messina y destacó, sin embargo, la política de participación de la Sedronar aunque “si bien hay un trabajo en el territorio, se da con bajo presupuesto”. “Lo que te dan en términos de posibilidad de trabajar espalda con espalda y en red te lo quitan al no tener recursos“, definió.

PONER DE MODA LA SALUD

“¿Cómo detectamos la infelicidad?”, se pregunta con tacto y cuidado al momento de formular la pregunta Messina. Al entender, nuevamente, al consumo como una problemática “multicausal” mediada por el entorno, el contexto y también por el crecimiento durante la infancia, el titular de Posada del Inti se refirió a la necesidad como ONG de renovar la apuesta por un trabajo “totalmente artesanal, integral y profesional” en el que lo más importante —asegura— es generar un vínculo con la persona afectada.

“Tenemos que tener la profesionalidad de atender casos complejos que no se resuelven con voluntad solamente. Los equipos tienen que ser con profesionales que realmente entiendan de salud: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Hay que armar grupos interdisciplinares que también tengan esa plasticidad que te hace detectar la singularidad, porque cada caso es un mundo”, describió.

Y detalló que el abordaje “tiene que ser integral y artesanal. Artesanalmente profesional”. “Cada psiquis es un laberinto en donde cada chico y chica que se acerca a pedir ayuda es diferente el uno del otro. Debemos sostener un nivel de intuición, de empatía. No se puede atender un dispositivo como los que llevamos adelante desde la estandarización, como si fuesen fábricas de autopartes en las que está todo mecanizado”, cuestionó.

“Es muy difícil porque en cualquier ámbito de la salud tenés un aparato para diagnosticar una infección, una quebradura. Siempre hay una máquina que determina tal o cual diagnóstico, pero ¿cómo detectamos la infelicidad, la falta de autoestima, el miedo, la vergüenza? Se vuelve muy subjetivo, muy abstracto. Por eso lo que nosotros buscamos con quienes se acercan es generar un vínculo y a partir de ahí un diálogo en los espacios terapéuticos individuales y grupales y así poder buscar esa punta del ovillo. Y al saber que cada uno tiene su ovillo totalmente diferente al otro”, agregó.

Por último, el titular de la institución se refirió a uno de los principales desafíos a los que se enfrentan: “Profesionalizar a los equipos, capacitarlos y acompañarlos en las nuevas tendencias que surgen porque cada día aparecen nuevas sustancias y nuevas formas de consumo con diferentes impactos en la psiquis”. Actualmente, el equipo de Posada del Inti está conformado por alrededor de 60 profesionales entre médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, nutriconistas y terapistas ocupaciones, entre otras profesiones.

“No es que no se puede atender como hace veinte años atrás, directamente no se puede atender como hace cinco años atrás. Hay que tener apertura y una mirada filosa de manera constante para entender cómo es el fenómeno e intentar trabajar en poner de moda la salud, hashtag poner de moda la salud. Podemos correr narcos, que es algo que seguro deben hacer las fuerzas de seguridad, pero la gente va a seguir consumiendo de todo igual porque no alcanza para su realización como persona. Necesitamos más miradas a los ojos, potenciar la comunicación y comunicarnos con ese pibe y piba que seguro va a estar más lejos de la droga”, cerró.