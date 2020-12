Continúan los reclamos en Textilana para que dejen entrar a los delegados

(Foto: archivo / Qué digital)

Al igual que desde hace nueve meses, desde la comisión interna de la fábrica de Textilana siguen reclamando contra la negativa de la empresa a dejar ingresar a los delegados gremiales. Este jueves protagonizaron una concentración en la puerta en la que además criticaron el accionar del Ministerio de Trabajo frente a esta situación.

En medio de la pandemia de coronavirus, los protocolos sanitarios empezaron a ser una regla más en lo laboral y la fábrica ubicada sobre la Ruta 88 a la altura de calle 47, luego de las primeras semanas de cuarentena, debió comenzar a implementarlos al volver a la actividad.

Una tarea esencial en ese caso es la de los delegados gremiales, quienes tienen entre sus objetivos controlar que se cumplan los protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de las y los trabajadores. Sin embargo, en Textilana hace nueve meses que no los dejan ingresar. “La empresa se niega a permitir nuestro ingreso sistemáticamente”, denunciaron.

Ante esta situación, afirman que realizaron las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y también de la Nación, pero aseguran que no se tomaron medidas para instar a la empresa a cumplir con el reclamo de las y los delegados.

Con respecto al ministerio de Trabajo provincial, sostienen que representantes del área corroboraron cómo les impedían el ingreso pero “no tomó ninguna resolución”. En cuanto al ministerio nacional, aseguran que hubo audiencias convocadas y que luego de “varias” ausencias, la fábrica envió un abogado pero tampoco hubo mayores avances.

“A pesar de que los mismos funcionarios manifiestan que la empresa está incurriendo en una violación grave, ya que por ley los trabajadores tenemos el derecho de contar con la representación gremial y los delegados tienen que estar con sus compañeros para ejercer la función para la cual fueron electos, el Ministerio de la Nación no ha sacado ninguna resolución para obligar a la fábrica a que permita el acceso a los delegados”, agregaron.

A esa necesidad de resoluciones efectivas que permitan el ingreso de las y los delegados, desde la comisión interna criticaron también el rol activo del Estado a la hora de “homologar los acuerdos de rebaja salarial como ocurrió con el acuerdo UIA, CGT y Gobierno, rápidamente le dan curso. Esto nos demuestra que son instituciones que están al servicio de las patronales y no de los trabajadores”, cuestionaron.

Por otro lado, en cuanto a la cuestión salarial, remarcaron que a lo largo del año no tuvieron un aumento del salario efectivo sino que lo acordado representa “solo sumas no remunerativas que no van a los premios, ni al aguinaldo ni a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo”.