Controlaron un incendio en la Reserva del Puerto

Al menos 70 metros lineales de la reserva fueron alcanzados por las llamas, controladas por el Cuartel del Puerto y Bomberos de Prefectura, con asistencia de Defensa Civil.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este martes por la tarde, un reducido sector de la Reserva Natural del Puerto se vio afectado por un incendio que rápidamente fue controlado por los bomberos del Cuartel del Puerto y de Prefectura, con asistencia con Defensa Civil de la Municipalidad.

Según informaron fuentes oficiales, se trató de un incendio menor que abarcó unos 70 metros en línea recta, iniciado en las primeras horas de la tarde.

“El incendio fue menor y fue superado gracias a la rápida respuesta de los bomberos. Esto nos debe concientizar en la época estival que por las altas temperaturas se pueden producir focos de incendio ante periodos de sequía”, informó el Jefe de Operaciones de Defensa Civil, Rodrigo Gonçalves.

Ante esta situación, desde Defensa ivil recordaron que entre un 90 y un 95% de los incendios son iniciados por factores humanos, es decir, evitables. “Es importante cumplir con estas recomendaciones, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Australia donde hay alrededor de cinco millones de hectáreas arrasadas”, sostuvo Gonçalves.

Las recomendaciones de Defensa Civil al respecto tienen que ver con no tirar cigarrillos en la vía pública y en lugares donde haya pastizales; no realizar fogatas en lugares donde no esté permitido; a quienes realicen actividades en zonas con pastizales, no dejar basura en lugares no permitidos ya que el vidrio y las botellas plásticas son frecuentes causales de incendios.