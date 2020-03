Coronavirus: cómo es el protocolo en los centros de salud de Mar del Plata

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante la confirmación del primer caso positivo de coronavirus y la declaración de la Emergencia Sanitaria en Mar del Plata, desde la Secretaría de Salud municipal informaron cómo es el protocolo en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para la atención de síntomas compatibles con el Covid-19. Cabe declarar que hasta el jueves por la noche, no había más casos en evaluación en la ciudad más allá del seguimiento de tres personas que han tenido contacto con casos positivos en Buenos Aires.

Según explicó la secretaria de Salud, Viviana Bernabéi, en conferencia de prensa, los trabajadores de la salud no tienen que estar protegidos dentro del trabajo diario y normal de los CAPS. No obstante, el personal de enfermería es quien hace un triaje respiratorio de los pacientes que ingresan a los CAPS.

En ese caso, describió que se arma un “consultorio de aislamiento” y a partir de allí lo interrogan para establecer si hay un “nexo epidemiológico” y establecer concretamente la sintomatología. “Ahí se decide y si tiene sintomatología compatible con el coronavirus, y si hay un nexo epidemiológico si se lo aísla, se llama al SAME y se lo traslada por protocolo”, señaló.

En cuanto al traslado, indicó que en el caso de atenderse en el sistema de salud pública lo trasladan al HIGA, donde se lo interna, se hace el hisopado y muestreo, entre otros chequeos. “Si no tiene nexo epidemiológico, pasa a ser atendida por el médico del CAPS”, cerró.

CORONAVIRUS Y LA CLASES

Ante la aparición el primer caso positivo, desde la Secretaría de Salud confirmaron que por el momento el desarrollo del ciclo lectivo en Mar del Plata no se verá alterado, ya que no hay circulación del virus en la ciudad y las medidas tomadas, por el momento, tienen que ver con la prevención. “Como no hay otros casos no hay ninguna situación que amerite la suspensión de clases”, explicó.