Coronavirus: críticas a la atención de casos tras la muerte de un integrante de los CBE

Oscar era uno de los militantes activos del barrio Pueyrredon y falleció el domingo horas después de haber conseguido un traslado. “El sistema no está funcionando”, advierten.

Oscar Pacheco era uno de los militantes más activos del barrio Pueyrredon e integraba los comités barriales de emergencia (CBE). Incluso, su propia casa era un punto de distribución de alimentos, al menos hasta este domingo, cuando falleció tras haber contraído coronavirus. Frente a su muerte, desde los CBE cuestionaron el mecanismo de atención a los casos positivos, ya que perdió la vida horas después de haber conseguido que lo trasladaran al Hospital Interzonal. Además, vuelven a insistir con que se priorice la vacunación de quienes atienden comedores y merenderos.

Norma Porras es integrante de los CBE y de la organización Nuestra América. Como otros compañeros y compañeras, se manifestó este lunes en la Municipalidad en acompañamiento a los profesionales de la salud municipales y sintió la necesidad de contar lo ocurrido con uno de los integrantes del CBE, Oscar, fallecido el domingo en la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el predio del Interzonal.

Oscar estaba “desde el día 1 en la trinchera del comedor, ayudando a la gente”, recuerda Norma. Su casa, además, era un dispositivo más de entrega de alimentos para las familias de la zona: “Hoy, esas familias van a quedar sin el alimento de ese lugar”, lamenta.

Pero Oscar contrajo covid-19. Norma relata que desde el lunes pasado tenía el diagnóstico positivo de coronavirus, por lo cual se aisló en su casa bajo el seguimiento de sus hijas. “Una de ellas me decía que lo veía mal”, relató Norma. Y ahí comenzó el largo camino hasta su muerte que, según sus compañeros y compañeras, evidencia falencias en la atención de casos positivos en la ciudad.

Al notar que su estado empeoraba, empezaron a solicitar un traslado, sin suerte. Al respecto, Norma mencionó que al llamar al 107 (SAME) le explicaban que excedía sus posibilidades el hecho de trasladar al hombre: “Cuando llamé me dijeron que no hacían intervenciones domiciliarias, que únicamente hacen guía telefónica pero no entiendo cómo pueden saber si está bien o está mal“, expuso.

Su cuadro, no obstante, empeoraba. Fue así que gracias a la intervención de distintos referentes de los CBE y su diálogo con las autoridades, lograron que una ambulancia con médicos lo trasladara hacia la UPA. “Él no tuvo un seguimiento. Murió en el Hospital, en la UPA, a las tres horas de haber entrado“, continuó.

Ante esta situación, sus compañeros y compañeras advierten por cómo se lleva adelante el seguimiento de los casos positivos en los barrios: “El sistema no está funcionando. Sabemos que los médicos y las enfermeras están trabajando pero en esta situación el 107 no dio respuesta y tuvo que movilizarse mucha gente para que atendieran este caso. Tenemos la posibilidad con los CBE de poder hacerlo en los barrios, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad“, lamentó la mujer.

Por su parte, los CBE en un comunicado remarcaron: “Estamos preocupados por la demora en la atención de Oscar. Su familia no obtuvo respuestas de las líneas dispuestas para este tipo de situaciones”. Y sumaron: “Sostenemos que es de carácter urgente que se vacune a lxs trabajadorxs sociocomunitarios, quienes tal como otrxs trabajadorxs esenciales, se encuentran en la primera línea de batalla contra el virus y las urgencias”.