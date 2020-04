Puerto: “Que vengan las autoridades; nos están mandando al matadero”

Lo dijo en el marco de la protesta de estibadores el secretario general del SUPA, Carlos Mezzamico. Denunció que “se dejó de cumplir” el protocolo acordado.

(Fotos: Qué digital)

En medio de la protesta iniciada por estibadores este miércoles a primera hora en el ingreso a las terminales 2 y 3 del Puerto por dos casos de coronavirus detectado en dos barcos de Mar del Plata, el secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Carlos Mezzamico, cuestionó que “se dejó de cumplir” el protocolo que se había acordado cuando se reactivó la actividad en medio de la cuarentena. Pero además el dirigente apuntó: “Quisiera que vengan acá las autoridades, que se fijen cómo trabajamos en los barcos y se van a dar cuenta que nos están mandando al matadero”.

A la espera de una reunión convocada para las 10 entre todos los gremios del sector, autoridades municipales y del Puerto además de Prefectura, Mezzamico cuestionó, por un lado, la falta de controles correspondientes, y, por otro, la dificultad que se presenta en la actividad en torno a las medidas de prevención por el tipo de trabajo que se realiza.

“Los acontecimientos que ocurrieron con los dos embarcados crea miedo en la gente, es lógico, todos tenemos miedo”, señaló el dirigente del SUPA en diálogo con radio Brisas (98.5).

Y así sostuvo: “Quisieran que vengan acá las autoridades, que se fijen cómo trabajamos en los barcos y ahí se van a dar cuenta que nos están mandando al matadero“.

En ese sentido, el dirigente consideró que “hay una sola realidad” y así expuso: “Si nosotros queremos aplicar lo que hay que aplicar para combatir este virus arriba de los barcos y en la descarga es imposible porque es imposible que un compañero trabaje a dos metros de distancia”.

Y luego, a ello sumó: “Nosotros habíamos convenido un protocolo que no se está cumpliendo. Se dejó de cumplir”.

De esta manera, Mezzamico consideró que “si a los marineros se le hacen hisopados, a la estiba también a haber que hacérselo”. “Ese costo lo van a tener que asumir los empresarios porque son los que manejan el trabajo. Y si no que el gobierno nacional y provincial se hagan cargo para que los estibadores estén resguardados como corresponde”.

En este marco, planteó: “No nos negamos nosotros a trabajar, no estamos violando el decreto presidencial. La gente no tiene ese ánimo. La gente lo que quiere es estar segura. La gente le puso el pecho a las balas hasta acá, hasta acá llegamos porque la gente se siente desprotegida”.

Por otro lado, cuestionó que “los funcionarios que tiene que hacer cumplir las cosas no están a la altura de las consecuencias” y así advirtió: “Si no hay seguridad para la gente no vamos a seguir trabajando”.