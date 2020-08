(Foto: ilustrativa / Qué digital)

De los últimos 58 casos de coronavirus en Mar del Plata confirmados este viernes, 18 aún no tienen un nexo epidemiológico definido, seis son trabajadores de las fuerzas seguridad y tres personal de salud, según se desprende de la ampliación del parte oficial emitida por la Secretaría de Salud municipal este sábado por la tarde.

En virtud de la nueva modalidad comunicacional del Municipio, este sábado por la tarde se dieron a conocer algunos detalles de los últimos datos cargados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) en relación al avance de la pandemia en el distrito.

En ese marco, se informó que de los 58 nuevos pacientes en tratamiento, cinco permanecen internados en instituciones de salud y 53 en aislamiento ambulatorio: 18 aún no cuentan con un nexo epidemiológico definido; 25 son contactos estrechos, familiares y laborales de casos confirmados; tres son trabajadores de la salud de instituciones de salud (no se informó de cuáles); seis son trabajadores de fuerzas de seguridad, que se suman a los que se fueron detectando con el correr de los últimos días; cuatro son pacientes internados en instituciones de salud (no se informó cuáles); uno es un residente de un hogar de ancianos que permanece internado; y otro es una persona proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).