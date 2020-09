Coronavirus en Mar del Plata: “Estamos viendo que el virus lleva la delantera”

Desde la Escuela Superior de Medicina anticipan que septiembre no será “un mes tranquilo” y que se necesitan “estrategias colectivas” para bajar el nivel de contagios en la ciudad.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Este sábado se confirmaron 307 nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata, y fue el segundo día con mayor cantidad de contagios diarios desde marzo, en el marco de una circulación comunitaria que no da respiro. Frente a este contexto y los datos que se conocen noche tras noche, desde la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata aseguran que es un momento en el que “el virus lleva la delantera” en la ciudad y aseguran que el nivel de contagios que se registra solo podrá bajar si se toman y se acatan “estrategias colectivas”.

Mensualmente, desde el comité de epidemiólogos y expertos de la Escuela llevan adelante mediciones y análisis exhaustivos del avance de la pandemia en Mar del Plata y, en base a ello, el pronóstico para el mes de septiembre no es el mejor tras una semana en la que se dieron los dos días con mayor cantidad de contagios en la ciudad. Ante este presente y las proyecciones a futuro, el análisis de Adrián Alasino, titular de la Escuela Superior de Medicina.

En primer término, ante la gravedad de la situación que se vive a nivel nacional, con sistemas de salud al borde del colapso y saturados en distintas regiones, Alasino destacó el manejo que se hizo en un primer momento de la pandemia, con el decreto de la cuarentena estricta, lo cual permitió robustecer un sistema sanitario que “viene desde la década del ’90 en deterioro”, afirmó.

No obstante, todo el fortalecimiento de los distintos sistemas de salud -sostiene- recién se pone a prueba cuando el ritmo de contagios se acelera, tal como está sucediendo desde hace un par de semanas. Sin embargo, la capacidad de respuesta y la multiplicación de los contagios encuentra a Mar del Plata ante una sumatoria de factores que hacen que su presente sea aún más complejo.

“Cuando empiezan a aparecer los casos se pone a prueba todo lo que se trabajó. Lo que pasa es que los casos llegan a Mar del Plata en una situación económica, de tensiones laborales, tensiones familiares, que nos agarra con el caballo cansado“, graficó Alasino y señaló que ante ese desgaste generalizado y material de las medidas restrictivas, la solución sigue siendo “buscar estrategias colectivas”.

“El virus necesita de respuestas colectivas. En un mundo donde mucha gente pone los derechos personales por sobre los colectivos se vuelve una tensión compleja”, definió.

Entonces el contexto actual, en el que por distintos factores más cuesta reducir la circulación, es propicio para que la curva de contagios siga en alza en las próximas semanas: “Según nuestras formulaciones no van a bajar en las próximas dos semanas, no hay ningún indicador que nos diga que los casos van a bajar”, expuso en torno al trabajo que dio cuenta que los contagios totales podrían llegar a duplicarse y ubicarse entre los 10 mil y 13 mil, y estableció que una de las principales falencias es no llegar a aislar a tiempo a los contactos estrechos, a lo que además se suman las demoras en la entrega de los resultados de las muestras. “Una ciudad del tamaño de Mar del Plata no puede tener un cuello de botella para esperar los resultados de los análisis cuatro días”, cuestionó en torno a la detección de casos y las últimas complicaciones que anunció la Secretaría de Salud al respecto.

“Después están los factores de la comunidad, de que la gente está cansada, tiene reales necesidades económicas y laborales y las distintas cuestiones que pasan con las empresas. Se van chocando diferentes necesidades que lo único que hacen es poner en ventaja al virus, esa es la complejidad”, añadió.

Otro factor que hace del presente más complicado es el desgaste y las bajas en el personal de salud, una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias locales. Al respecto, indicó que en la última semana al menos ocho docentes de la institución -que además trabajan en el sistema de salud- dieron positivo en coronavirus.

Así, el panorama que se puede pronosticar, según el titular de la Escuela Superior de Medicina, es negativo: “Es un momento en el que se da un cóctel que, como resultado global, no es positivo. No avizora los mejores resultados porque estamos débiles desde los distintos lados“, advirtió y pronosticó -evitando hablar de si se trata de un pico de casos o no- que las próximas dos semanas serán las peores para la ciudad desde el inicio de la pandemia y muy probablemente afecte seriamente la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Estar arriba de 200 casos por día durante 7 días indica que, del total de casos positivos, entre el 14% o el 18% requiere algún grado de internación, y el 3% necesitará terapia intensiva. Si eso lo multiplicás por 7, cuando ningún alta de coronavirus se da antes de los 14, 21 ó 28 días dependiendo de la gravedad, no hace falta ser epidemiólogo para hacer esa cuenta fácil: en diez días te quedaste sin camas“, alertó.

En conclusión, para Alasino la principal vía más rápida para bajar los contagios, en un momento en el que “estamos viendo que el virus lleva la delantera” respecto a la capacidad de reacción del sistema político, social y sanitario, sigue siendo disminuir al máximo la circulación y la responsabilidad individual, aunque en cuanto a la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto, aseguró que se trata de “un costo que aparentemente no estamos dispuestos a pagar”.

Así, frente a una ciudad que según su percepción está teniendo “una vida prácticamente normal”, bajar del promedio de los 200 casos diarios es posible solo en el caso que “verdaderamente se respeten las medidas de aislamiento, que el que realmente no tenga que salir, no salga. No hace falta decretar una fase si uno tiene un comportamiento adecuado. Por eso las respuestas son colectivas”, cerró.